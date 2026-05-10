Женщина получила $101 тысячу компенсации после увольнения из-за работы мужа в компании-конкуренте

Женщина / © Credits

Реклама

В Китае суд постановил выплатить женщине $101 тысячу компенсации после того, как ее уволили из-за того, что ее муж работал в компании-конкуренте.

Об этом пишет SCMP.

Работодатель утверждал, что это могло представлять угрозу коммерческой тайне, однако суд не нашел доказательств нарушений со стороны работницы.

Реклама

Решение принял Народный суд района Сюхуй в Шанхайе в конце апреля.

Женщина по фамилии Лю работала в компании по управлению недвижимостью с 2006 года. Название фирмы в материалах дела не разглашается.

В конце 2023 года работодатель сообщил Лю о расторжении трудового договора. Причиной увольнения назвали то, что ее муж якобы является генеральным директором компании-конкурента, что, по словам руководства, привело к «негативным последствиям» для бизнеса.

В феврале в 2024 году женщина обратилась в трудовой арбитраж. Она потребовала компенсацию в размере 680 тысяч юаней за потерю заработной платы, 60 тысяч юаней годовой премии и еще 10 тысяч юаней за неиспользованный отпуск.

Реклама

Через два месяца арбитражный комитет частично удовлетворил ее требования и постановил выплатить Лю 680 тысяч юаней компенсации, а также 10 тысяч юаней за неиспользованные дни отпуска.

Компания не согласилась с решением и подала иск в суд.

В суде работодатель заявил, что Лю, работая операционным менеджером, имела доступ к внутренним данным и конфиденциальной информации. Также в компании утверждали, что ее супруг Ли создал конкурентный бизнес, оформив его на свою мать.

Кроме того, работодатель ссылался на публикации в Интернете, где муж Лю представлялся генеральным директором другой компании во время отраслевых мероприятий и выставок.

Реклама

Сама Лю заявила, что не имела доступа к важной коммерческой информации, а ее работа была преимущественно вспомогательной.

Она также объяснила, что ее муж фактически не работал в компании-конкуренте, а только называл себя ее представителем «для удобства во время работы и участия в мероприятиях».

Суд пришел к выводу, что работодатель не предоставил достаточных доказательств того, что муж Лю использовал ее должность для нанесения ущерба интересам компании.

В результате суд оставил в силе решение трудового арбитража и признал увольнение незаконным.

Реклама

Судьи также подчеркнули, что ситуации, когда супруги работают в разных компаниях одной отрасли, довольно распространены.

Кроме того, согласно трудовому законодательству Китая, соглашения о неконкуренции распространяются только на топ-менеджеров, высококвалифицированных технических специалистов или работников, имеющих доступ к коммерческой тайне.

Такие договоренности должны быть оформлены в письменном виде заранее.

Суд установил, что Лю не занимала руководящего поста и не подписывала никакого соглашения о неконкуренции со своим работодателем.

Реклама

Напомним, похитителя ребенка случайно освободили из тюрьмы из-за ошибки в документах.

Новости партнеров