Женщина получила 14 млн долларов после инцидента с мороженым

Мороженое / © Pixabay

Жительница США Бренди Бакли получила компенсацию в размере 14 миллионов долларов после того, как употребление мороженого, вероятно загрязненного металлическими предметами, привело к серьезным травмам и потере возможности иметь детей.

Об этом пишет LADbible.

Инцидент произошел в сентябре в 2018 году в городе Палм-Бей, штат Флорида, когда женщина приобрела мороженое в одном из местных заведений. После нескольких укусов она почувствовала посторонний предмет и впоследствии поняла, что проглотила металлический гвоздь.

После обращения в больницу обследование подтвердило наличие в ее организме постороннего металлического предмета, а также других отломков. Впоследствии женщине пришлось перенести операцию из-за осложнений, вызванных попаданием этих объектов в пищеварительную систему.

В результате состояние ее здоровья значительно ухудшилось, а осложнения после образования тромба привели к потере репродуктивной функции.

По словам Бакли, это стало для нее серьезным ударом, потому что она планировала расширить семью. Женщина отмечает, что не ожидала найти опасные предметы в обычном продукте.

В судебном иске она обвинила производителя Malabar Creameries и заведение, где было приобретено мороженое, в ненадлежащем контроле качества и безопасности продукции.

Жюри в округе Бревард приняло решение в пользу истицы, признав серьезность причиненного ущерба и присудив компенсацию, возмещающую медицинские расходы и моральный ущерб.

Адвокаты Бакли подчеркнули, что решение суда справедливо, учитывая масштаб последствий для ее здоровья и жизни.

