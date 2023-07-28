Женщина получила более 100 посылок, которые никогда не заказывала: что там было (видео)

Жительница Вирджинии получила более 100 посылок Amazon, которые она не заказывала.

Об этом сообщает WUSA-TV.

Синди Смит сказала, что коробки недавно начали появляться у ее дома в округе Принс-Уильям, и вскоре она получила около 1000 налобных фонарей, 800 клеевых пистолетов и десятки пар биноклей.

"Многие говорили мне, что я странная. Я ездила с фонарями и клеевыми пистолетами в машине. Я раздавала их всем, кого встречала", — поделилась она.

На коробках был адрес Смит, но имя Лисяо Чжан, которое она никогда раньше не слышала.

"Сначала мы подумали, что это мошенническая афера", — сказала женщина, подразумевая процесс, когда онлайн-продавец создает фальшивые продажи своей продукции, чтобы искусственно завышать количество 5-звездных отзывов.

Лиз Гелтман из Вашингтона, округ Колумбия, столкнулась с похожей ситуацией в мае, когда ее дом быстро заполнили упаковки детских простыней, которые она не заказывала.

Представители Amazon заявили, что они изучили оба инцидента и обнаружили, что посылки Смит и Гелтман были результатом того, что поставщики посылали посылки на случайные адреса, чтобы удалить непроданные товары из центров исполнения Amazon.

"Все сводится к деньгам", — сказал об этой схеме нью-йоркский адвокат Си Джей Розенбаум. "У вас есть продавцы, которые находятся в Китае, которые просто выбирают случайные адреса. А потом, когда им нужно забрать свои товары со складов Amazon, они просто посылают их туда, потому что им это дешевле".

Со своей стороны, Amazon сообщил, что аккаунт продавца закрыт.

Напомним, пенсионер пожертвовал свой старый диван, забыв, что спрятал в нем 30 000 долларов. Он надеется, что ему вернут деньги.

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