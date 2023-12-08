Женщина получила космический счет в ресторане из-за публикации фото еды в Сети: что произошло

Многие даже не задумываются над тем, чтобы поделиться фотографиями своего ужина на своих страницах в социальных сетях. Однако женщина из Китая, возможно, дважды подумает, прежде чем сделать это снова после неудачного инцидента

Об этом пишет The South China Morning Post,

Женщина, о которой идет речь, по фамилии Ван, наслаждалась едой в ресторане со своей подругой. Она решила воспользоваться китайским приложением WeChat, чтобы показать своим друзьям и подписчикам, чем она занимается. Однако она не осознавала, что при этом будет такой ужасный счет.

Когда пришла пора расплачиваться, ей вручили счет на ошеломляющую сумму 430 000 юаней (около 60 000 долларов США).

Оказывается, загруженная ею фотография содержала QR-код ее стола, который она и ее подруга использовали, чтобы заказать еду. А когда другие люди получат доступ к QR-коду вашего стола, они смогут добавлять блюда к вашему заказу. Несколько пользователей подумали, что было бы забавно добавить к ее счету множество еды. Так, они заказали женщине 2580 порций кальмаров, 1850 порций утиной крови (популярный в регионе деликатес) и 9990 порций пасты с креветками.

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Хотя женщина быстро осознала ошибку и удалила публикацию в Сети, ее продолжали заваливать заказами. Однако, к счастью для нее, владельцы ресторана с пониманием отнеслись к ошибке клиентки и отпустили ее, не заставляя уплатить огромный счет. Более того, они даже пересадили ее и ее подругу за новый стол, чтобы они могли отличить подлинные заказы от поддельных.

Сообщается, что после инцидента ресторан сменил систему заказов.

Напомним, бар, находившийся на грани закрытия, прославился скандальной услугой. Известно, что именно предлагают клиентам.

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