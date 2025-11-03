Женщина получила огромный штраф за прогулку кота в саду

Рыжий кот / © УНИАН

Во Франции Доминик Вальдес получила штраф в более 1000 фунтов стерлингов (более 55 тыс. грн) после того, как ее кот Реми решил посетить двор соседа. Владелица пушистика была признана виновной в нанесении ущерба имуществу соседа. Суд установил, что животное «справляло нужду в саду, написало на одеяле и оставило следы лап на стене».

Об этом пишет Daily Mail.

Согласно решению суда, принятому еще в январе, Вальдес должна была выплатить почти 400 фунтов (около 22 тыс. грн) компенсации и около 700 фунтов (более 38 тыс. грн) судебных расходов. Кроме того, приговор предусматривает дополнительный штраф — 26 фунтов (около 1400 грн) каждый раз, когда рыжий кот снова перелезет через забор к соседу.

Теперь Реми снова обвиняют в «рецидиве», поэтому в декабре женщине придется снова явиться в суд, где она может получить новый счет — уже на 1750 фунтов (более 96 тыс. грн).

В комментарии журналистам Вальдес рассказала, что процесс стал для нее тяжелым испытанием.

«Когда мне сообщили о приговоре, я почувствовала, будто меня ударили кирпичом по голове», — сказала женщина.

По словам француженки, из-за стресса у нее началась бессонница, и она была вынуждена обратиться к психотерапевту.

Женщина добавляет, что от этого страдает и сам Реми, ведь теперь его нельзя выпускать из дома.

«Чтобы он успокоился, я часто даю ему больше еды, потому что не знаю, что еще делать, когда он воет. Из-за этого он набрал вес. Я даже не могу выпустить его в собственный сад — боюсь, что он перескочит забор. Это как домашний арест, двойное наказание — и для меня, и для него», — объяснила Вальдес.

Несмотря на недовольство одного соседа, другие жители поддержали владелицу кота. В защиту Реми также выступили организации по защите животных.

«Домашние коты, особенно те, что живут в домах, имеют естественную потребность исследовать свою территорию. Если этот случай станет прецедентом, мы можем ожидать резкого сокращения количества адопций. Кто захочет брать животное, если рискует получить штраф за то, что оно просто гуляет?» — объяснил в комментарии изданию Le Parisien директор Société Protectrice des Animaux — Французской лиги защиты животных — Гийом Санчес.

К слову, в поезде Париж — Ванн пассажирка Камилла и ее кот Моне получили штраф в 110 евро от железнодорожной компании SNCF. Причиной стали жалобы других путешественников на «слишком громкое мяуканье» животного, которое путешествовало в клетке по билету.