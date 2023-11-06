Женщина получила открытку, отправленную 42 года назад: откуда она прибыла и кому адресована (фото)

Удивленная британка получила открытку из Австралии, отправленную 42 года назад.

Об этом пишет NTK.

Самата Уильямс не знает, кто получатель и где он находился более четырех десятилетий.

46-летняя женщина рассказала, что открытка прибыла к ней домой, где она проживает с двумя детьми.

Там было написано: "Дорогой Педж, ты не поверишь, но только что прочитал твое письмо от 8 мая. Извиняюсь, что не вышел на связь, но что ты можешь рассказать? Напишу завтра, надеюсь, тебе понравилось лето".

Открытка с изображением Сиднейского моста Харбор-Бридж на лицевой стороне была адресована Стиву Педжетту.

Открытка, отправленная 42 года назад / Фото: needtoknow.co.uk

Ошеломленная Саманта думает, что раньше он жил в их доме в Вестгейт-он-Си, недалеко от Маргита, Кент, со своими родителями Лилиан и Денисом.

Открытка была отправлена 27 августа в 1981 году и наконец преодолела почти 17 000 км, чтобы добраться до Великобритании.

На момент отправления король Чарльз женился на принцессе Диане, Маргарет Тэтчер была премьер-министром, а "Ливерпуль" был чемпионом. Саманте тогда было всего четыре года.

Она пытается разыскать Стива или его семью, чтобы передать это.

Открытка, отправленная 42 года назад / Фото: needtoknow.co.uk

Саманта, чьим детям семь и девять лет, рассказала, что один из потомков взял ее в руки и сначала подумал, что это рождественская открытка.

Она сказала: "Мне очень хотелось бы найти Стива Педжетта и передать ему открытку от его приятеля из Австралии. Но, несмотря на все расспросы, мы не можем его найти. Наш сосед знал эту семью, но, к сожалению, он умер, поэтому сейчас это загадка. Думаю, Стиву Педжетту сейчас было бы за 50 или 60, но я уверена, что он хотел бы знать, что его друг Джерри написал ему, хоть и 42 года назад. На ней стоит марка всего 35 центов. Возможно она застряла в сортировочном офисе в Австралии или здесь".

Напомним, мужчина вернулся в бар через 15 лет, чтобы оплатить счет. В 2008 году он вместе с друзьями развлекался в заведении. В конце вечера они сбежали, не заплатив.

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