Женщина получила ответ на резюме через 48 лет: кем она хотела работать и как сложилась ее судьба

Женщина, которая 48 лет мучила себя догадками, почему на ее заявку на работу ее мечты никто не ответил, наконец-то выяснила причину.

Об этом пишет BBC.

70-летняя британка Тизи Ходсон не поверила своим глазам, когда открыла почтовый ящик и обнаружила, что ее оригинал письма с просьбой устроиться на работу каскадершей на мотоцикле, отправленный в январе в 1976 году, все эти годы застрял за ящиком почты.

Несмотря на то, что письмо потерялось на почте, эта неудача не помешала ее отчаянной карьере, поскольку она нашла работу и объездила весь мир.

Описывая возвращение письма как "удивительное", Ходсон сказала: "Я всегда удивлялась, почему мне так и не ответили об этой работе. Теперь я знаю почему".

Тизи Ходсон

В верхней части письма от руки было написано следующее: "Запоздавшая доставка почтовым отделением Стейнса. Найдена за ящиком [sic]. Опоздала всего на 50 лет".

Тизи Ходсон не знает, кто вернул письмо, и как оно вообще попало к ней.

"Как они нашли меня, когда я переезжала более 50 раз, и даже четыре или пять раз меняла страну – это загадка", — говорит она. "Для меня так много значит получить его обратно спустя столько времени. Я очень четко помню, как сидела в своей квартире в Лондоне и печатала письмо. Каждый день я искала свою почту, но там ничего не было, и я была очень разочарована, поэтому что я очень, очень хотела быть каскадером на мотоцикле".

Тизи Ходсон

К счастью для Ходсон, тишина, наступившая после ее заявления, не помешала ей искать другую работу. Она переехала в Африку, работала змееловом и заклинательницей лошадей, научилась летать и стала пилотом высшего пилотажа и летной инструкторшей.

Тизи Ходсон

Оглядываясь на письмо, которое она отправила, когда только начинала свою карьеру, Ходсон говорит: "Я была очень осторожна, чтобы люди, искавшие каскадера, не знали, что я женщина, иначе я думала, что у меня не было бы ни одного шанса даже на собеседование. Я даже сдуру сказала им, что мне безразлично, сколько костей я могу сломать, потому что я уже привыкла к этому. Кажется невероятным, что спустя столько времени я получила письмо обратно. Если бы я могла поговорить со своей младшей сестрой, я бы сказала ей, чтобы она пошла и сделала все то, что я сделала. Я прожила такое прекрасное время в жизни, даже если сломала несколько костей".

Тизи Ходсон

Напомним, эпическое 58-страничное разоблачение женщины об изменах бойфренда с 300 любовницами стоило ему работы. Она обнародовала его в Интернете.

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