Жительница Чикаго, которая почти два года безуспешно искала работу, подав заявки на более 500 вакансий, наконец-то добилась успеха благодаря нетрадиционному подходу. Разочарованная женщина опубликовала шутливый мем в Facebook, который мгновенно принес ей десятки предложений.

Об этом сообщает NDTV.

Долгие и изнурительные поиски работы, которые продолжались с мая 2023 после окончания магистратуры по библиотечной и информационной науке в Университете Иллинойса, заставили одну женщину прибегнуть к креативным методам.

В течение 800 дней она следовала всем стандартным советам: подала заявки более чем на 500 должностей, постоянно корректировала резюме. Однако она получала только молчание или безличные отказы. По ее словам, женщина полагалась на доход мужчины. Она понимала, что многие другие безработные, которые тоже просматривают вакансии и ходят на беседы, не имеют такой привилегии.

Сатирический мем и мгновенный результат

В июле 2025 года женщина ощутила полное разочарование. Поэтому создала сатирическую мем, которая содержала ее фото, личные данные и слова «Пожалуйста, найми меня». Она опубликовала этот мем в большой местной группе в Facebook, ориентированной на поддержку женщин. Реакция была мгновенной: публикация собрала сотни реакций и более двух десятков предложений.

Мем, созданный женщиной, чтобы найти работу. / © соцмережі

Среди откликнувшихся была владелица фотостудии будуара. Она оценила искренность и коммуникативные навыки женщины и предложила ей должность менеджера студии.

Новая работа и совет соискателям

Женщина получила отличную должность и гибкий рабочий график с частичной занятостью. Теперь она занимается административной работой, коммуникацией с клиентами и продажами. Хотя работа не связана непосредственно с ее магистерской степенью, женщина удовлетворена благоприятной рабочей атмосферой.

Теперь она советует другим соискателям работы, особенно представителям поколения Z, ценить подлинность и креативность. Она считает, что современный рынок труда активно реагирует на искренность и уникальные стили общения, иногда игнорируя традиционные, но неэффективные методы поиска.

