Женщина получила записку от соседей и ей стало известно, чем тайно занимался ее кот

Женщина получила записку от соседей, с которыми она не общалась. Однако письмо было адресовано не ей, а коту. Люди поблагодарили животное за то, что он был в их жизни.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Эмбер Лиддон рассказала, что она не общается с соседями. Тогда как ее кот Лео часто гуляет по району и любит людей. Эмбер рассказала, что в течение многих лет она всегда наблюдала и восхищалась его доброжелательностью издалека. Однако недавно она была удивлена, когда Лео получил письмо от соседей, которые переезжали из этого района.

«Лео, мы переезжаем и будем скучать по тебе, Лео! Ты самый лучший кот на свете», — говорилось в записке.

«Записка расстроила меня, но в то же время наполнила меня любовью за то, что они так сильно его любят, поскольку он повлиял на их жизнь в течение последних трех-четырех лет», — говорит женщина.

Хотя она лично не общалась с соседом, который прислал Лео записку, она видела, как они с ним общались. Время от времени, когда Лео еще не был готов идти домой в холодные зимние месяцы, Эмбер видела, как соседи забирали его к себе, чтобы ему было тепло.