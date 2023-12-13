Женщина помочилась прямо посреди ресторана на глазах у шокированных посетителей (фото)

В Китае женщина устроила сцену в ресторане, раздевшись и помочившись прямо на пол.

Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел в заведении города Шэньчжэнь.

По словам очевидцев, она стала примером чрезмерного употребления алкоголя в общественных местах. Сообщается, что посетительница употребляла большое количество алкоголя в помещении. В результате опьянения она разделась, а затем присела на корточки посреди ресторана, чтобы справить нужду и помочиться на глазах у других посетителей.

Женщина помочилась в ресторане / Фото: Sanook

Очевидцы сняли на камеру наглую проделку. Что произошло с ней после инцидента, и задержала ли ее полиция, пока что неизвестно.

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