Женщина помочилась в самолете перед пассажирами и членами экипажа: зачем она это сделала (видео)

Она объяснила свой поступок.
В самолете авиакомпании Spirit Airlines женщина демонстративно помочилась прямо на пол на глазах пассажиров и бортпроводников.
В видео, которое появилось в Сети, пассажирка села на корточки, чтобы справить нужду и ругала персонал авиакомпании.
Она утверждала, что члены экипажа не давали ей пользоваться туалетом в течение двух часов.
"Я хотела помочиться два часа, вы сказали мне, что я не могу и закрыли дверь", – возмутилась она.
"Передавайте привет на камеру", — говорит ей в ответ бортпроводница.
"Самолет остановился… Я не могу сдержать мочу! Вы можете делать все, что хотите. Можете выслать ордер, арестовать меня лучше, чем это", — добавила женщина.
Впрочем, стюардесса посоветовала ей выпить воды, "потому что ее моча воняет".
Напомним, недавно пассажира самолета ударили электрошокером и высадили в 483 км от места назначения. Его "деструктивное" поведение заставило преждевременно приземлиться.
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