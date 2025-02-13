Женщина "помогала" мужчинам заниматься сексом с ее подругами и зарабатывала на этом.

На суде женщина отметила, что предложила подругам подзаработать. За посредничество она брала из них 500 грн.

В Днепре к 2 годам испытательного срока приговорили женщину, которая за деньги помогала мужчинам заниматься сексом со своими подругами. Ее обвинили в сутенерстве.

Об этом говорится в приговоре Бабушкинского районного суда г. Днепропетровска (название суда недекоммунизировано - ред.).

По данным суда, женщина знакомым мужчинам рассказала, что у нее есть подруги, которые за деньги могут заняться с ними сексом. За это она брала деньги.

В марте 2024 года мужчина, который был привлечен полицией для проведения следственных действий, в городе Мирноград Донецкой области занялся сексом с подругой подсудимой. За это он заплатил 1500 грн, которые ему передали сотрудники полиции.

Еще один "агент" полиции заплатил 2500 грн, которые ему передали правоохранители, за секс с другой подругой подсудимой. Сводница за это получила 500 грн.

На суде подсудимая вину признала. Она отметила, что ранее встречалась с разными мужчинами, поскольку была зарегистрирована на сайте знакомств.

"В 2024 году ей звонили незнакомые мужчины и предлагали встретиться для оказания сексуальных услуг, но она отказывала им, поскольку сейчас живет с мужем. Две девушки являются ее подругами, у которых в то время было трудное материальное положение, и поэтому она предложила им за деньги оказать сексуальные услуги этим мужчинам, на что последние согласились. Она договаривалась с мужчинами о времени и месте встречи неподалеку от ее дома, цену услуг определяли подруги, а себе с каждой встречи она брала 500 грн. Таких случаев было два, в марте и апреле", - говорится в показаниях подсудимой.

Суд признал женщину виновной по ч.1 ст. 302 и ч.2 ст. 302 УК Украины и приговорил к 2 годам испытательного срока.

Свидетельство подсудимой

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