Женщина пообещала развестись с любимым, желающим назвать сына в честь породы собак: какое это имя

Женщина подвергла критике своего парня за то, что он отказывается изменить "трагическое" имя, которое может разрушить жизнь их будущего ребенка.

Она объяснила на Reddit, что ее любимый с самого детства был твердо настроен на это имя. Впрочем, его выбор вообще ее не устраивает, поскольку вместе с фамилией оно звучит как порода собак.

"Я хочу начать с того, что мы не собираемся рожать ребенка в ближайшее время, и я совершенно не соглашаюсь с его идеей, даже если это означает развод. Я не могу заставить ребенка жить с таким именем. Еще в детстве он твердо решил назвать своего сына Бордером. Не самое лучшее имя, но, возможно, терпимо", — начала она свой рассказ.

Хотя она не против имени как такового, его фамилия – Колли – начинает становиться проблемой: "Он хочет назвать нашего сына Бордер Колли. Это даже не шутка, он очень серьезно к этому относится".

В то время как большинство пользователей Сети призвали ее отговорить своего парня от этого имени, другие не могли удержаться от смеха с того, как "глупо" оно звучит: "Это трагедия", "Он не пригоден для размножения. Ваш ребенок никогда вам этого не простит...", "Я не хочу вас обидеть, но как вы могли заниматься сексом с тем, кто считает это нормальным".

Напомним, в Индии женщина подала на развод с мужем из-за имени их трехлетнего сына. Конфликт между супругами начался еще в 2021 году.

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