Женщина пообещала развестись с любимым, желающим назвать сына в честь породы собак: какое это имя

Люди не могли удержаться от смеха, услышав его вариант.
Женщина подвергла критике своего парня за то, что он отказывается изменить "трагическое" имя, которое может разрушить жизнь их будущего ребенка.
Она объяснила на Reddit, что ее любимый с самого детства был твердо настроен на это имя. Впрочем, его выбор вообще ее не устраивает, поскольку вместе с фамилией оно звучит как порода собак.
"Я хочу начать с того, что мы не собираемся рожать ребенка в ближайшее время, и я совершенно не соглашаюсь с его идеей, даже если это означает развод. Я не могу заставить ребенка жить с таким именем. Еще в детстве он твердо решил назвать своего сына Бордером. Не самое лучшее имя, но, возможно, терпимо", — начала она свой рассказ.
Хотя она не против имени как такового, его фамилия – Колли – начинает становиться проблемой: "Он хочет назвать нашего сына Бордер Колли. Это даже не шутка, он очень серьезно к этому относится".
В то время как большинство пользователей Сети призвали ее отговорить своего парня от этого имени, другие не могли удержаться от смеха с того, как "глупо" оно звучит: "Это трагедия", "Он не пригоден для размножения. Ваш ребенок никогда вам этого не простит...", "Я не хочу вас обидеть, но как вы могли заниматься сексом с тем, кто считает это нормальным".
Напомним, в Индии женщина подала на развод с мужем из-за имени их трехлетнего сына. Конфликт между супругами начался еще в 2021 году.
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