Женщина попала в ДТП с бывшим на капоте авто: что произошло (фото)

Экс-бойфренд отчаянно вцепился в машину любимой после того, как она его бросила.

Назойливый парень упал с капота автомобиля после того, как он вцепился в машину своей бывшей, когда она его бросила.

Об этом пишет Daily Star.

Водительница, пожелавшая остаться неназванной, рассказала, что мужчина, не смирившийся с разрывом отношений, пришел к ней на работу, чтобы помириться. Когда она села в машину, чтобы попытаться вернуться домой, женщина с изумлением поняла, что ее бывший отказывается выходить из авто. На видеозаписях видно, как она мчится по проезжей части, пока не теряет управление и не врезается в центральное ограждение, от чего ее бывший падает.

Полиция сообщила, что он чудом отделался лишь незначительными повреждениями.

Мужчина проехался на капоте бывшей и чудом избежал травм / Фото: Edna Oliveira

Инцидент произошел в понедельник, 4 ноября, на шоссе Анангуэра в Кампинас, штат Сан-Паулу, Бразилия.

"Он поехал туда, чтобы поговорить, восстановить наши отношения, а я была в машине. Я сказала, что не хочу разговаривать, он начал мне угрожать. Там он угрожал мне несколькими способами. И был момент, когда он заблокировал мне вид на то, где я сижу, с правой стороны. Тогда я потеряла равновесие, потому что он сказал, что убьет меня, и тогда произошел весь этот несчастный случай", — вспомнила она.

Мужчина проехался на капоте бывшей и чудом избежал травм / Фото: Edna Oliveira

Пытаясь оправдать то, что поехала с ним на капоте, женщина добавила: "Я тоже была очень вспыльчивая, да? Я просто хотела уйти с работы и попасть домой. Где бы я чувствовала себя в безопасности со своей семьей. И во время этого процесса моя тетя была там, на вызове, со мной".

Мужчина проехался на капоте бывшей и чудом избежал травм / Фото: Edna Oliveira

По словам водительницы, их отношения длились менее года. Ожидается, что полиция зарегистрирует инцидент как угрозу последующего наезда.

Напомним, сын закрутил роман с 29-летней любимой своего отца. Их беззаботные отношения превратились в шантаж.

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