Женщина попала в ДТП с бывшим на капоте авто: что произошло (фото)

Экс-бойфренд отчаянно вцепился в машину любимой после того, как она его бросила.
Назойливый парень упал с капота автомобиля после того, как он вцепился в машину своей бывшей, когда она его бросила.
Об этом пишет Daily Star.
Водительница, пожелавшая остаться неназванной, рассказала, что мужчина, не смирившийся с разрывом отношений, пришел к ней на работу, чтобы помириться. Когда она села в машину, чтобы попытаться вернуться домой, женщина с изумлением поняла, что ее бывший отказывается выходить из авто. На видеозаписях видно, как она мчится по проезжей части, пока не теряет управление и не врезается в центральное ограждение, от чего ее бывший падает.
Полиция сообщила, что он чудом отделался лишь незначительными повреждениями.
Инцидент произошел в понедельник, 4 ноября, на шоссе Анангуэра в Кампинас, штат Сан-Паулу, Бразилия.
"Он поехал туда, чтобы поговорить, восстановить наши отношения, а я была в машине. Я сказала, что не хочу разговаривать, он начал мне угрожать. Там он угрожал мне несколькими способами. И был момент, когда он заблокировал мне вид на то, где я сижу, с правой стороны. Тогда я потеряла равновесие, потому что он сказал, что убьет меня, и тогда произошел весь этот несчастный случай", — вспомнила она.
Пытаясь оправдать то, что поехала с ним на капоте, женщина добавила: "Я тоже была очень вспыльчивая, да? Я просто хотела уйти с работы и попасть домой. Где бы я чувствовала себя в безопасности со своей семьей. И во время этого процесса моя тетя была там, на вызове, со мной".
По словам водительницы, их отношения длились менее года. Ожидается, что полиция зарегистрирует инцидент как угрозу последующего наезда.
Напомним, сын закрутил роман с 29-летней любимой своего отца. Их беззаботные отношения превратились в шантаж.
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