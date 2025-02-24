Женщина попробовала "Оземпик" и рассказала о серьезных побочных эффектах — фото

Женщина перечислила серьезные побочные эффекты, которые она испытывала после приема "Оземпика", прежде чем перейти на микродозировку.

Об этом пишет Unilad.

В то время как некоторые люди полагаются на проверенный метод правильного питания и постоянных физических упражнений для похудения, другие рассматривают более радикальные методы, такие как хирургическое вмешательство и таблетки. Но последняя тенденция состоит в том, что люди обращаются к инъекции, которая продается для людей с диабетом 2 типа, чтобы помочь им контролировать уровень сахара в крови.

Речь идет о препарате "Оземпик", который популяризировали такие знаменитости, как Шэрон Осборн и Эми Шумер, как средство похудения.

Известный как семаглютид, препарат был одобрен в 2017 году Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для помощи диабетикам, хотя некоторые врачи также назначают его для похудения.

25-летняя Мэдисон Берджесс из Мичигана, США, подробно описала свой опыт применения препарата.

Берджесс настаивала на том, что в прошлом она перепробовала множество других способов, но ее пристрастие к сладкому всегда приводило к тому, что она не достигала своей цели – похудеть на 22 кг.

В 2023 году она зарегистрировалась в компании Claya, которая занимается цифровыми технологиями для похудения и оздоровления, которая связала ее с врачом, фактически прописавшим ей "Оземпик".

После быстрого успеха в первые несколько недель Берджесс похвалила препарат, но через несколько месяцев она стала испытывать ужасающие побочные эффекты.

Через три месяца она сообщила, что чувствует тошноту, рвоту и усталость. Хотя такие побочные эффекты являются обычным явлением, Мэдисон рассказала, что они были настолько сильными, что она не могла ничего есть.

Мэдисон Берджесс / Фото: Facebook

Эти утомительные побочные эффекты появились после того, как дозу увеличили до 1,7 мг.

Обычно лекарство принимают еженедельно, начиная с 0,25 мг в течение первых четырех недель и увеличивая дозу каждые четыре недели до верхнего предела в 2 мг.

После возвращения к врачу Берджесс было предложено рассмотреть возможность микродозирования и снижения дозы до уровня ниже рекомендованного. Это оказалось полезным для 25-летней женщины, которая говорит, что теперь она "большая поклонница микродозировки".

Она добавила: "Не торопиться – вот мой девиз сегодня, и я думаю, что это лучше для долгосрочных результатов".

По данным Medical News Today, существует немного клинических доказательств того, что микродозировка "Оземпика" эффективна для похудения.

Напомним, врач рассказал, как на самом деле препарат "Оземпик" влияет на организм.

Читайте также: