Женщина попробовала самый дорогой кофе в мире и озадачила, как и кто его готовит — видео

Женщина, попробовавшая самый дорогой кофе в мире, напугала людей после того, как объяснила, как его готовят.

Пользователь TikTok по имени Люсия рассказывает о культуре и еде разных стран мира, а недавно попробовала в Индонезии то, что называют самым дорогим кофе в мире. Своей ценой и популярностью Kopi Luwak обязан традиционному способу производства.

Сначала автор намекнула на то, как его готовят, поглаживая азиатскую пальмовую цивету в магазине. Эти животные являются неотъемлемой частью приготовления кофе. Взяв кофе Kopi Luwak за $3,14, она спросила баристу о том, как готовят кофейные зерна. Он рассказал, что цивета съедает и переваривает зерно, прежде чем его "промывают в теплой воде, а затем кладут на солнце, возможно, на один день, два дня, а после обжаривают".

Бобы Kopi Luwak частично перевариваются циветой, которая ферментирует вишню, содержащуюся в фасоли, придавая ей уникальный вкус. Но Люсия была не слишком довольна вкусом, говоря: "Это особый кофе, потому что эти животные едят кофейные зерна и выбирают лучшие. Они едят их, затем в их желудке происходит процесс ферментации, и они опорожняются". Дегустация кофе показала, что он имеет не "фруктовый", а "полный" и "насыщенный" вкус.

#coffeetiktok #streetfood #baliindonesia #balilife #coffeelovers ♬ @lucijawithqs Poop coffee, Kopi Luwak, most expensive Balinese kafe або however you wanna call it … Я ' t tried it and yeah, it tasty good but nothing extravagant. The owner был super friendly tho and his pet likewise #luwak

Процесс создания кофе вызвал отвращение у общественности, когда они поняли, как напиток приобретает свой уникальный вкус. Пользователи заявили, что не стали бы пить этот кофе после того, как узнали о его происхождении.

Я индонезиец, но никогда не пробовал кофе Luwak. И не думаю, что когда-нибудь попробую

Мой друг из Швейцарии без ума от этого кофе. Ужас

Нет, спасибо. Я бы испугалась, что заболею и умру

Что-то не очень хочется пробовать фекалии

Напомним, женщина превращает мертвых крыс в сексуальных шоу-девушек. Спрос настолько высок, что она работает по 13 часов в день.

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