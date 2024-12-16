Женщина попрошайничала и стала миллионершей: какую сумму она выпросила

В Бангкоке, Таиланд, арестовали богатую попрошайку.

Об этом сообщает Bangkok Post.

В ночь на четверг, 12 декабря, полиция задержала 12 нищих — как тайцев, так и иностранцев. Среди них была тайская женщина, у которой обнаружили более 300 тысяч батов наличными (365 тысяч гривен) и около миллиона батов на банковском счету. Она призналась, что заработала эти средства благодаря попрошайничеству.

Операция прошла на улице Сукхумвит после многочисленных жалоб на большое количество нищих в этом районе.

За попрошайничество задержали восьмерых тайцев, двух камбоджийцев, одного лаосца и гражданина Мьянмы. Четверым иностранцам дополнительно предъявлены обвинения в нелегальном въезде в страну.

Напомним, ранее люди спасли одетую собаку, которую заставляли попрошайничать на улице. Ее отвезли к ветеринару.

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