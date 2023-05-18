Женщина попросила соседей выключить музыку – они залезли на забор и обматерили ее (видео)

Женщина подаст на своих соседей в суд.

Женщина, попросившая своих соседей выключить музыку, столкнулась с волной оскорблений в споре.

Новозеландская мать четырех детей Кейтлин Парк поделиться соответствующими кадрами в TikTok.

Видео начинается с того, что ее мама стоит у забора.

"Все, что я хотела... Ты даже не можешь нормально поговорить", – слышно, как она говорит, когда забор дрожит от удара чего-то с другой стороны.

Затем женщина подходит к забору, когда мужчина выливает воду и осыпает новыми обидами. Далее он вылез на изгородь, чтобы еще больше выкрикивать маты в адрес соседки, которая попятилась во двор.

После того, как мужчину стащили с забора, Кейтлин повернула камеру налево и показала еще двух женщин, сидевших на ограждении.

"Когда моя мама попросила соседей сделать музыку тише, потому что она трясла дом", – подписала клип пользовательница.

Видео собрало более 1,5 млн просмотров. Многие были шокированы непристойной реакцией соседей.

Боже мой, некоторые люди не уважают других

Если бы ко мне подошли соседи и попросили выключить звук, я сделал бы это

Многие говорили, что речь идет о простом соседском "уважении", и аплодировали матери Парк за то, что она стояла на своем.

В другом видео, размещенном в аккаунте Кейтлин в TikTok, из соседнего двора слышны неразборчивые гневные крики, которые, по словам женщины, происходили "из-за 6 долларов".

Она сказала, что сосед вызвал полицию в связи с инцидентом, и она попыталась заставить новозеландскую службу социального жилья, которой принадлежит дом, принять меры в отношении жителей.

Также Кейтлин сказала, что подаст в суд на своих соседей.

Напомним, модель OnlyFans поделилась своим неудобным открытием, что поймала отчима за просмотром ее секс-видео. Она шокировала, что он был ее "клиентом номер один".

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