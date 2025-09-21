Женщина посетила 90 стран и назвала топ-5 самых красивых мест в мире (фото)

Посещение каньона Фиш-Ривер в Намибии было незабываемым опытом. Кейтлин Розати Фото: Business Insider

Американская тревел-блогерка Кейтлин Розати посетила 90 стран и назвала 5 самых красивых поразивших ее мест.

Об этом говорится в Business Insider.

Валле-д’Аоста, Италия

В сентябре 2024 года путешественница открыла для себя самый маленький и наименее населенный регион Италии.

Монблан / © Associated Press

Вале-д’Аоста на границе со Швейцарией и Францией поразил ее видами Монблана и античными развалинами в столице Аоста, которую называют «малым Римом Альп».

Новая Зеландия / © Bodo Travel

Ванака, Новая Зеландия

В январе 2019 года Кейтлин отправилась в путешествие по Новой Зеландии на кемпере. Первой остановкой стала Ванака, где она гуляла по лавандовым полям, пробовала местный мед и поднималась на гору Ройс-Пик с панорамой на город. Каждое утро она наслаждалась кофе у озера Ванака с известной «одинокой вербой».

Лавандовое поле / © unsplash.com

Колония-дель-Сакраменто, Уругвай

Во время поездки в Буэнос-Айрес в январе 2023 года Кейтлин решила съездить на день в соседний Уругвай. Старинный город Колония-дель-Сакраменто с белыми и пастельными домами и булыжными улицами стал для нее идеальным тихим убежищем. Его исторический центр внесен в список ЮНЕСКО.

Уругвай / © infohostels.com

Каньон Фиш-Ривер, Намибия

В апреле 2024 года путешественница посетила самый большой каньон Африки и второй по величине в мире. Огромные красочные скалы и почти полное отсутствие туристов сделали это путешествие незабываемым.

Намибия / © hannaburlaka.com

Остров Чеджу, Южная Корея

Еще в 2019 году Кейтлин побывала на вулканическом острове Чеджу. Здесь она увидела уникальную скалу Оэдолге, водопады и цветение сакуры.

Остров Чеджу

«Наблюдать, как волны бьются об огромные скалы, было завораживающе», — вспоминает она.

