Женщина посетила 90 стран и назвала топ-5 самых красивых мест в мире (фото)
Блогерша из США рассказала, какие локации произвели наибольшее впечатление во время ее путешествий по 7 континентам.
Американская тревел-блогерка Кейтлин Розати посетила 90 стран и назвала 5 самых красивых поразивших ее мест.
Об этом говорится в Business Insider.
Валле-д’Аоста, Италия
В сентябре 2024 года путешественница открыла для себя самый маленький и наименее населенный регион Италии.
Вале-д’Аоста на границе со Швейцарией и Францией поразил ее видами Монблана и античными развалинами в столице Аоста, которую называют «малым Римом Альп».
Ванака, Новая Зеландия
В январе 2019 года Кейтлин отправилась в путешествие по Новой Зеландии на кемпере. Первой остановкой стала Ванака, где она гуляла по лавандовым полям, пробовала местный мед и поднималась на гору Ройс-Пик с панорамой на город. Каждое утро она наслаждалась кофе у озера Ванака с известной «одинокой вербой».
Колония-дель-Сакраменто, Уругвай
Во время поездки в Буэнос-Айрес в январе 2023 года Кейтлин решила съездить на день в соседний Уругвай. Старинный город Колония-дель-Сакраменто с белыми и пастельными домами и булыжными улицами стал для нее идеальным тихим убежищем. Его исторический центр внесен в список ЮНЕСКО.
Каньон Фиш-Ривер, Намибия
В апреле 2024 года путешественница посетила самый большой каньон Африки и второй по величине в мире. Огромные красочные скалы и почти полное отсутствие туристов сделали это путешествие незабываемым.
Остров Чеджу, Южная Корея
Еще в 2019 году Кейтлин побывала на вулканическом острове Чеджу. Здесь она увидела уникальную скалу Оэдолге, водопады и цветение сакуры.
«Наблюдать, как волны бьются об огромные скалы, было завораживающе», — вспоминает она.
