Женщина посетила более 90 стран и только в одну хочет возвращаться снова и снова

Путешественница из США Джейми Дэвис Смит

Опытная путешественница из США Джейми Дэвис Смит побывала уже более чем в 90 странах и не собирается останавливаться. Однако среди всех посещенных мест есть одна страна, которая покорила сердце женщины настолько, что она стремится возвращаться туда снова.

Об этом Смит написала в своем блоге на Business Insider.

«Обычно я путешествую в одно место один раз и все. Зачем снова видеть Колизей, если я не видела Великих пирамид или Антарктиды? И все же есть одна страна, которая постоянно тянет меня обратно: Исландия. Я была там уже трижды и точно планирую вернуться», — поделилась путешественница.

Она призналась, что мечтала посетить Исландию уже давно, но откладывала эту поездку, пока подруга не убедила ее отправиться.

«Она спланировала большую часть нашей поездки и вдохновила меня увидеть величественные водопады, горячие источники, ледники и лавовые поля этой страны. Оказалось, что Исландия находится менее чем в пяти часах полета от моего дома на Восточном побережье. Как только я приехала, я сразу почувствовала, что влюбляюсь в эту страну», — отметила Смит.

«Я была поражена тем, сколько всего интересного можно было сделать в Рейкьявике, особенно учитывая то, что это довольно небольшой город с населением менее 140 тысяч человек. Но хотя я с удовольствием осталась бы в Рейкьявике, я все же решилась посмотреть, что еще может предложить Исландия», — рассказала туристка.

Джейми Дэвис Смит в Исландии

Во время путешествия она посетила Небесную лагуну, искупалась в теплых водах, увидела знаменитый черный пляж с базальтовыми колоннами, образованными вулканической активностью, поднялась на ледник, прошла по стене водопада и перешла мост, соединяющий североамериканскую и европейскую тектонические плиты.

Отдельное место во впечатлениях Смит заняла местная кухня, особенно пирожные, которые «были потрясающе вкусными — лучше всего, что я пробовала в Париже».

Женщина также отметила доброжелательность местных жителей, которые искренне гордятся своей страной.

«Однажды, когда мы стояли на крыше ресторана, кто-то спросил у меня и моей подруги, не туристы ли мы. Я застыла и задалась вопросом, что же будет дальше. Но когда мы кивнули, нас просто провели на более высокую часть крыши, откуда открывались еще более потрясающие виды», — вспомнила она.

Джейми Дэвис Смит в Исландии

В Исландии Смит почувствовала себя, как дома: ее захватили приключения, вкусная еда и искренность людей.

«Сначала казалось немыслимым, что я когда-нибудь вернусь в Исландию, ведь в мире еще так много того, чего я не видела. Однако, вернувшись домой в Вашингтон, моя душа жаждала вернуться. Я жаждала бескрайних, тихих, открытых пейзажей, которые так резко контрастировали с моей повседневной жизнью в большом, шумном городе. Когда запланированная семейная поездка неожиданно сорвалась, я решила свозить детей в Исландию, хотя с момента первого визита прошло всего три месяца», — рассказала путешественница.

В тот раз она отправилась в экспедиционный круиз на север страны, где увидела тупиков и китов, пересекла Полярный круг и ходила в походы по горам и лавовым полям.

Джейми Дэвис Смит в Исландии

Уже через пять месяцев Смит вернулась в третий раз, чтобы увидеть северное сияние и почувствовать зимнюю атмосферу Исландии.

«Исландия выглядела совсем по-другому, покрытая снегом, и мне удалось ненадолго увидеть северное сияние. Во время этой поездки я окунулась в ночную жизнь Рейкьявика, посетив все: от фешенебельного бара на крыше до Lemmy’s, хэви-метал-бара, названного в честь солиста Motörhead. Для меня это стало еще одним доказательством того, что в Исландии всегда можно открыть что-то новое, и я уже планирую вернуться туда снова. В следующий раз я хочу увидеть извержение вулкана», — поделилась планами туристка.

Напомним, 79-летняя путешественница Луиза Ю, которая посетила все страны мира, назвала три свои любимые: это Филиппины, Италия и Тайланд.