23-летняя Алейга Картмэн пережила неожиданный сюрприз после операции по уменьшению груди в Турции — вместе с лишней кожей исчезли и ее татуировки.

Об этом пишет Daily Star.

Девушка отправилась за границу ради процедуры, о которой мечтала почти год. Однако после пробуждения она даже не сразу поняла, что что-то изменилось.

"Сначала я даже не заметила", - призналась она. "Это мой парень обратил на это внимание".

Алейга, проживающая в Лондоне, Онтарио, Канада, объяснила, что перед операцией не придавала большого значения татуировкам, поскольку была сосредоточена на самой процедуре.

"Я больше сосредоточилась на самой операции", - сказала она. "Когда я смотрела в зеркало раньше, я все равно не могла их увидеть из-за того, как лежал мой живот".

Алейга Картмен до операции / © Jam Press

После хирургического вмешательства исчезновение татуировок стало для нее неожиданностью.

"Когда я это заметила, я была больше удивлена, чем расстроена", - рассказала Алейга. "Мы с хирургом даже посмеялись над этим, потому что я вообще этого не заметила".

Одна из татуировок была посвящена ее домашнему любимцу, другая имела личное значение и появилась еще в подростковом возрасте. Впрочем, девушка говорит, что легко смирилась с их утратой.

«Я их очень ценила, но думаю, что пора их избавиться», — отметила она. «Было бы хорошо, если бы при удалении татуировок, за которые ты заплатил, можно было забрать их с собой домой».

Несмотря на этот курьез результат операции полностью оправдал ее ожидания. По словам Алейги, вмешательство значительно улучшило качество ее жизни.

"Я очень довольна своим новым видом", - сказала она. "Это гораздо меньше нагрузки на спину, и это гораздо лучше подходит моему телу".

Алейга Картмен после уменьшения груди / © Jam Press

До операции девушка ежедневно страдала от физического дискомфорта: «Было очень тяжело спать со всем этим давлением. У меня было постоянное раздражение под грудью, и даже подъем и спуск по лестнице были болезненными. У меня тянуло в груди, и мне приходилось делать перерывы».

Теперь, во время восстановления, она не планирует восстанавливать татуировку, ведь получила гораздо больше уверенность в себе и комфорт в повседневной жизни.

