Женщина после родов обнаружила третью грудь с соском в неожиданном месте — фото, видео

После рождения ребенка Жасмин Мамия из США узнала о неожиданном изменении своего тела — у него появилась дополнительная грудь с соском в необычном месте.

Об этом она рассказала в вирусном видео в TikTok, которое быстро набрало миллионы просмотров и повлекло за собой активное обсуждение в Сети.

Все произошло во время пребывания женщины в больнице после родов, когда в ее палату вошла консультант по грудному вскармливанию. Именно тогда Жасмин услышала новость, которая ее ошеломила. «Вы знаете, как у коров, щенков и котят есть ряд сосков? Да, у людей тоже есть», — вспоминает Мамия, рассказывая об этом в TikTok. «Я думаю, что за последние двое суток, прежде чем она сообщила мне эту новость, я спала в общей сложности около трех часов».

Женщина призналась, что не ожидала ничего подобного, ведь имела опыт грудного вскармливания. "Я кормила грудью своего первого малыша полтора года, поэтому, знаете, я думала, что эта медсестра не сможет меня ничем удивить", - сказала Мамия.

Жасмин Мамия / © скриншот с видео

В ходе разговора консультант объяснила, что у некоторых женщин во время беременности может развиваться дополнительная грудная ткань вдоль так называемой «молочной линии», которая проходит от подмышек к паху. По словам Мамии, она раньше замечала изменения под мышками, но не придавала им особого значения. «Она стала гораздо темнее — как во время беременности, когда соски и ареолы становятся очень темными, и я заметила такое же изменение под мышками.

Однако подлинное открытие произошло во время осмотра. «Она сказала: «Да, у вас третий сосок под мышкой», будто это что-то милое или что-то», — рассказала Мамия, признавшись, что раньше считала это темное пятнышко просто кожной меткой. «Сказать мне, что у меня есть дополнительная грудь под мышкой, еще до того, как я успела впервые сходить в туалет после родов, – это просто дьявольская работа».

История быстро распространилась в соцсетях, набрав более 3,7 миллионов просмотров. Пользователи активно комментировали видео, задавали вопросы и просили показать дополнительную грудь. Мамия ответила на это с юмором: «Вы даже не пригласите меня сначала на ужин или что-нибудь такое, вы просто хотите увидеть мою грудь под мышкой?» – пошутила она в следующем видео на TikTok. «Это безумно, но я вам покажу».

Подняв руку, женщина продемонстрировала выпуклость под мышкой, которая является одним из самых распространенных местоположений дополнительной грудной ткани. "Она выглядит как небольшая горбинка, а кожа вокруг нее стала темнее", - сказала она о соске, отметив, что до родов его там не было. «Если я опускаю руки, все выглядит нормально».

Жасмин Мамия / © скриншот с видео

В комментариях пользователи интересовались, может ли дополнительная ткань производить молоко. Мамия объяснила, что это возможно, но она не собирается проверять это на практике. «Если вы думаете, что я приложу грудной насос именно сюда и буду сцеживать молоко из подмышки, то вы с ума сошли, потому что нет», — сказала она. «Если вы сцеживаете, вы можете стимулировать выработку молока», - пояснила Мамия. «Я не пытаюсь стимулировать выработку молока оттуда».

Она также рассказала, что дополнительная грудная ткань может отекать и болеть, если долго не кормить ребенка. По ее словам, соблюдение графика кормления, сцеживания и применения льда и тепла помогают держать ситуацию под контролем.

Мамия отметила, что у некоторых женщин излишняя ткань груди может уменьшаться после завершения гормональных изменений, но не всегда. «Боюсь, что единственный выход — это операция, поэтому когда я закончу рожать детей, я смогу хирургически ее удалить», — сказала Мамия, добавив, что «с соском ничего не поделаешь».

Несмотря на неожиданное изменение тела, женщина относится к ситуации с иронией и философией. Она также подчеркнула, что появление третьей груди не было худшим сценарием после родов. «Кому это важно? У вас появилась третья грудь, четвертая грудь — это действительно лучший вариант из всех медицинских изменений тела, которые происходят до и после рождения ребенка», — сказала Мамия.

Женщина объяснила, что поделилась своей историей, чтобы привлечь внимание к менее обсуждаемым аспектам беременности и материнства. Она регулярно создает контент о психическом здоровье и реалиях материнства, а ее видео вызвало отзыв у многих женщин, переживших подобные изменения. «Как женщины, особенно как матери, наша уязвимость является нашей силой. Есть так много вещей, о которых не говорят и недостаточно изучены, и самое честное и открытое делиться нашим опытом поможет бороться с этим», — сказала Мамия.

Она также подчеркнула, что подобный опыт не уникален. «Нет такого опыта, которого бы не пережили миллионы женщин до вас, например, грудь под мышками!».

