Женщина после удара молнии заявила о "сверхъестественном даре": что она может

В США женщина, выжившая после удара молнии, заявила, что она получила "сверхъестественный дар". Теперь она чувствует, когда приближается гроза.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Кимберли Кроне из Форни, штат Техас, США, мыла сковородку на кухне после того, как накормила своих шестерых детей в возрасте от шести месяцев до девяти лет. Тогда в городе был сильный шторм. Через пять минут в городе было зафиксировано 1200 ударов молнии, и Кимберли услышала два громких удара.

Женщина утверждает, что после удара молнии может ощущать приближение грозы. / Фото: mirror.co.uk

Через мгновение сильная молния пробила свет в потолке на кухне, отпрянула от кастрюли, которую она держала, и попала Кимберли в грудь на глазах у ее детей.

К счастью, ее девятилетний сын Тристан пришел на помощь и позвонил по телефону 911. Он рассказал диспетчеру, что "молния пробила потолок" и что маме "очень больно".

Другая молния ударила в соседнюю комнату дома и сожгла семейный компьютер. Скорая помощь прибыла через шестнадцать минут, и Кимберли отвезли в ближайшую больницу, где она провела следующие три дня. Она страдала от страшных судорог, и вся ее нервная система отключилась в результате удара молнии.

Женщина заявила, что после этого у нее появился "сверхъестественный дар", она может чуствовать приближающуюся грозу, но это вызывает боль в груди.

"Мне еще больно. Когда приближается шторм, в груди становится очень тесно, особенно чем ближе он приближается. Что касается удара молнии, вы всегда будете напуганы. Ты всегда будешь нервничать", — говорит американка.

Она все еще страдает от головокружений и подвержена странным приливам. Кроме того, левая сторона ее тела слабее правой.

Напомним, мужчина потратил 100 тысяч долларов, чтобы иметь ягодицы, как у Ким Кардашян.

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