Женщина поставила брекеты и осталась полностью без зубов: как она выглядит (видео)

Пользователь TikTok поделилась своей историей о том, что ей 30 лет, и она носит зубные протезы.

Шайенн Данн, аккаунт которой называется cheyssmilejourney, рассказала свою историю о проблемах со здоровьем полости рта, передает nypost.com.

Проблемы у жительницы из Джорджии впервые начались, когда она поставила брекеты в 15 лет. По ее словам, это было "наибольшей жалостью". Брекеты официантка сняла через два года, в результате чего на зубах Данн остались пятна и кариес. Ее стоматолог в то время рекомендовал зубные протезы, потому что она "не могла позволить себе стоматологические услуги".

"Я так радовалась своей новой улыбке, но так разочаровалась, что не смогла сохранить свои естественные зубы", — сказала Данн.

Впрочем, со временем ей стало больно есть, из-за чего она похудела на 7 километров за месяц. Ее состояние ухудшалось, поэтому хирург-стоматолог сказал, что ей необходимо вставить имплантаты. Женщине удалили все зубы.

Фото: nypost.com

Шайенн не стесняется своего вида и записывает видео, где демонстрирует улыбку.

Впрочем, пользователи остались ошеломлены, мол, надо было обращаться к другому стоматологу, который смог бы спасти ее улыбку.

"Я дантист, и я шокирован, что какой-то врач предложил это в таком юном возрасте", – поделился юзер.

В ответ на это Данн сказала, что стоматолог "был садистом и с удовольствием удалял ей зубы".

"Он был конченым садистом, и ему очень нравилось вырывать мне зубы", – поделилась она.

Другие комментаторы утверждают, что она злоупотребляла наркотиками, и Данн несколько раз опровергал это мнение.

"Не все те, кто носит зубные протезы, потеряли зубы из-за наркотиков, причин много: генетика, аутоиммунные расстройства, плохое детство, физическое насилие, психическое здоровье и т.д. Даже если кто-то теряет зубы из-за наркотиков, это их история, и они не заслуживают того, чтобы их унижали за то, через что они прошли. Воспитывайте себя", — ответила она.

Тем временем, Шайенн начала кампанию GoFundMe. Она стремится собрать 33 000 долларов на операцию по имплантации зубов. Пока ей удалось накопить 10 тысяч.

Фото: nypost.com

Напомним, 33-летняя жительница Нидерландов сделала пересадку волос после многих лет беспокойства по поводу вида своего лба. Женщина показала фото "до" и "после".

Читайте также: