Женщина потеряла более миллиона гривен из-за видео с собаками в Instagram

Рошель Маринато понесла финансовые потери из-за блокировки ее Instagram-аккаунтов

Публикация обычного видео с домашними любимцами обернулась для владелицы компании Pilates World Australia Рошель Маринато финансовой катастрофой. Из-за ложных обвинений искусственного интеллекта женщина потеряла доступ к бизнес-аккаунтам в Instagram и значительную прибыль.

Об этом пишет Lad Bible.

Причина блокировки аккаунтов в Instagram

Маринато рассказала, что из-за проблем с Instagram недополучила около 25 тыс. фунтов стерлингов (около 1 млн 470 тыс. грн).

В июне прошлого года женщина получила письмо от Meta после публикации видео на своем личном аккаунте. На видео были только ее трое собак, которые смотрели в окно. Однако, по словам Рошель, ей сообщили о якобы нарушении правил платформы относительно «сексуальной эксплуатации детей, насилия и обнаженности».

После этого заблокировали как личный профиль австралийки, так и бизнес-страницу, несмотря на то, что она подчеркивала: «в видео не было никаких людей».

Три собаки, которые были показаны на видео / © скриншот с видео

Что ответили в Meta?

Мать четверых детей 22 раза обращалась к Meta — владельцу Instagram, Facebook и WhatsApp — пытаясь обжаловать блокировку. По ее словам, ответы поступали от системы искусственного интеллекта, которая отклоняла все апелляции, и аккаунты оставались отключенными.

«Я получила письмо от Meta, в котором сообщалось, что мой аккаунт приостановлен», — сказала Рошель, добавив, что из-за потери доступа к соцсетям ее бизнес недополучил примерно 25 тыс. фунтов.

Юристы Маринато присылали обращения в офисы Meta в Калифорнии и Сиднее, однако это не дало результата.

Как удалось вернуть аккаунты?

В конце концов, Рошель обратилась к сторонней компании и заплатила за восстановление доступа, объяснив, что ее бизнес испытывал настолько серьезные потери, что она была вынуждена пойти на риск.

«Мы заплатили им, и я думала, что это, видимо, мошенничество, но на тот момент я была настолько отчаянна, бизнес испытывал настолько серьезное влияние, что я была готова рискнуть — и это сработало, мы вернули наши аккаунты», — рассказала австралийка.

Рошель также призналась, что ее особенно угнетает сам факт того, что такие серьезные обвинения могли быть связаны с ее онлайн-деятельностью. Женщина убеждена, что решение ИИ негативно повлияло как на ее финансы, так и на репутацию.

«Это очень трудно осознавать, что нечто подобное может ассоциироваться с названием моего бизнеса и моей цифровой репутацией. Это действительно страшно — и все из-за ошибки искусственного интеллекта. Поэтому невозможно понять, что именно Meta будет считать нарушением, а что — нет, ведь то видео было просто с тремя собаками», — сказала она.

В Meta в комментарии для Sky News Australia заявили: «Мы постоянно работаем над усовершенствованием применения наших правил, чтобы обеспечить безопасность сообщества. Мы не видим доказательств значительного роста случаев ошибочного применения санкций».

К слову, Instagram ввел для пользователей до 18 лет ограничения по стандарту PG-13. Искусственный интеллект автоматически скрывает контент с нецензурной лексикой, сексуальными намеками, наркотиками или опасными трюками. Подростки не могут самостоятельно изменить эти настройки без разрешения родителей, а также не могут подписываться на аккаунты, распространяющие контент «18+» (например, OnlyFans). Такие меры Meta внедрила на фоне судебных исков в США для лучшей защиты психического здоровья молодежи.