Женщина "потеряла" штаны и трусы во время драки с соседкой — курьезное видео

Две разъяренные соседки стали звездами Сети после того, как устроили драку посреди улицы.

Видео запечатлел 40-летний Стюарт Маклин возле своего дома в городе Гринок, Шотландия. В ролике видно, как одна женщина идет навстречу другой, держа в руках ведро с водой. Она облила соседку, после чего между ними возникла потасовка.

В процессе у женщины, на которую напала другая с ведром, сползли пижамные штаны и трусы. Они таскали друг друга за волосы и шлепнулись в клумбу, споткнувшись через бордюр.

Стюарт сообщил, что соседки – две наркозависимые, которые якобы поссорились из-за запрещенных веществ. Он добавил, что дети были в шоке, увидев это.

Напомним, женщина пришла на работу и застала там своего мужа с коллегой-лесбиянкой. Британка давно подозревала, что все не так с их браком, особенно когда обнаружила электронное письмо с подозрительным заказом.

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