Женщина потеряла зрение после визита в бар: что случилось

Радхарани Домингос проснулась незрячей после отравления в баре

Реклама

В Бразилии 43-летняя дизайнер интерьеров Радхарани Домингос полностью потеряла зрение после того, как выпила коктейль в баре, где праздновала день рождения подруги. Уже 18 дней женщина остается полностью незрячей из-за отравления метанолом.

Об этом пишет LadBible.

Домингос попала в больницу после того, как выпила коктейль из кашасы, сахара, лайма и льда в одном из бразильских баров. Заведение Ministrão, где она провела вечер 19 сентября, впоследствии закрыли. Уже на следующий день после празднования женщина почувствовала резкое ухудшение самочувствия и начала терять зрение.

Реклама

Радхарани сначала доставили в отделение неотложной помощи, а затем перевели в реанимацию. Ее сестра, Лалита Домингос, рассказала, что врачи сначала подозревали инсульт, однако только через 10 дней в крови пострадавшей обнаружили метанол.

По данным The Mirror, в Бразилии уже зарегистрировано 225 подтвержденных случаев отравления метанолом, большинство — в Сан-Паулу. Радхарани стала одной из первых пострадавших, которая открыто рассказала о своем опыте.

«На мгновение мне показалось, что я увижу стены вокруг, но я просто блуждаю на ощупь. Сейчас я пытаюсь понять, почему они подделывают алкоголь. Они отравили меня и продолжают отравлять других людей. Это ужасно — ты заказываешь кайпиринью, а получаешь метанол», — рассказала женщина.

Рассказывая о своей жизни после выписки, она призналась:

Реклама

«С одной стороны — облегчение, что вышла после 15 дней в больнице, а с другой — паника. Я всегда была активной дома, активной в жизни, а теперь полностью завишу от других. Это невозможно описать».

Министр здравоохранения Бразилии Александре Падилья назвал ситуацию «аномальной и беспрецедентной в истории страны по отравлениям метанолом» и призвал граждан быть осторожными.

«Я рекомендую избегать дистиллированных напитков, особенно бесцветных, если вы не уверены в их происхождении. Это не товары первой необходимости», — заявил он.

Как метанол влияет на организм?

Доктор Кристофер Моррис из Ньюкаслского университета объяснил влияние метанола на организм.

Реклама

«Формиат — основное токсичное соединение, образующееся в организме, — действует подобно цианиду, блокируя выработку энергии в клетках. Мозг особенно уязвим к этому процессу. Это приводит к повреждению определенных участков мозга. Глаза также подвергаются прямому воздействию, что часто вызывает слепоту у людей, подвергшихся значительному воздействию метанола», — рассказал доктор.

Как избежать отравления метанолом?

Доктор Кнут Эрик Ховда из организации Médecins Sans Frontières (MSF) отметил, что шансы на выживание после отравления метанолом значительно выше, если человек быстро попадет в больницу, где есть необходимое лечение.

«Даже небольшое количество метанола может быть смертельным, но можно выжить, если вовремя обратиться за помощью. Самый важный антидот — это обычный алкоголь», — сказал Ховда.

Специалист также объяснил, что метанол добавляют к спиртному «с целью получения прибыли, поскольку он дешевле и легко доступен».

Реклама

К слову, 18-летняя британка Лили Кинг с тяжелой пищевой аллергией умерла в Марокко после праздничного ужина. Мать девушки трижды предупреждала официанта об аллергии дочери. Лили решила попробовать кусочек моркови с соусом, который не заказывала, после чего немедленно почувствовала зуд, а через четыре дня умерла в больнице.