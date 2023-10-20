Женщина потратила 15 лет, чтобы отомстить мужчине, плюнувшему на ее подругу: что она придумала

Женщина в течение 15 лет саботировала мужчину после того, как однажды вечером в колледже он обидел ее подругу.

В видео TikTok под названием "Это поистине безумие" Линда Солли Херд вспомнила ночь, когда она наслаждалась вечеринкой с друзьями на комедийном шоу. Тогда одна из ее подруг случайно опрокинула напиток на колени мужчине.

Херд сказала, что мужчина был так взбешен, что плюнул на ее подругу, назвав женщину "глупой толстой с*кой".

"Я кричу этому парню в лицо: "Это нападение. Ты отвратительный. Ты мусор. И он называет меня безобразной с*кой", — вспомнила она.

Линда Херд / Фото: скриншот с видео

Херд этого не простила и не забыла, поэтому отыскала этого человека в Facebook, где заметила, что он является большим поклонником культовых сериалов "Во все тяжкие" и "Ходячие мертвецы".

Желая отомстить, девушка создала фейковые аккаунты в Facebook, чтобы еженедельно портить эпизоды обоих шоу через прямые сообщения.

"Это было тогда, когда шоу транслировалось по телевидению, по одной серии в неделю. Следовательно, вы бы сделали все, чтобы избежать спойлера", — сказала она. "Я иду искать все спойлеры. Я захожу в Reddit. Я посещаю все форумы. Все".

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Линда сказала, что мужчина пытался заблокировать все фейковые аккаунты, которые она создавала, но она продолжала создавать новые и портить телевизионное удовольствие.

"Я занималась этим несколько месяцев, а затем отпустила обиду", – призналась она.

Затем Херд рассказала, что мужчина оказался у нее на уроке политологии, что дало ей еще одну возможность продолжить свой план.

"Он адвокат дьявола во всем", – заявила женщина. "Однажды он запустил свой PowerPoint на проекторе для классного проекта, и просто перед тем, как приложение запустилось, я увидела на ноутбуке небольшое имя пользователя".

Благодаря этому она смогла отследить аккаунт мужчины на Reddit. Она сказала, что засыпала его спойлерами, но потом дала передышку.

Херд ненадолго отошла от мстительного веселья и не беспокоила мужчину почти десять лет, пока общая подруга в Facebook не объявила о своей помолвке с этим мужчиной.

"Я узнаю, что они обручены, когда они уже совсем близки к свадьбе, и я такая: "Я так давно не думала об этом парне", — говорит она. "Поэтому я просматриваю его Reddit, чтобы узнать, использует ли он до сих пор".

Линда бросилась к аккаунту мужчины на Reddit, чтобы узнать, чем он занимался все эти годы, и обнаружила несколько "зловещих вещей". В частности, он опубликовал снимки и неприятные истории о любимой.

"Если бы это был твой партнер, ты хотела бы об этом знать", — сказала она.

Херд вошла в одну из своих неиспользуемых учетных записей Facebook и отправила сообщение мужчины на Reddit его невесте.

В результате женщина разорвала с ним помолвку. По ее словам, она вышла замуж за другого и родила детей.

"У нее прекрасные дети, преуспевающий бизнес и, похоже, счастливый брак", — сказала Линда о женщине.

Херд уже окончательно успокоилась, считая, что достаточно отомстила обидчику своей подруги.

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