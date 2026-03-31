Жительница Китая потратила около 1700 долларов в месяц, чтобы отдать своего пса в специальный «детский сад» для собак за неимением времени.

Как пише SCMP, речь идет о молодой женщине, известной под псевдонимом Таотао, которая записала своего шестимесячного самоеда в заведение с полным пакетом услуг. Программа содержит тестирование характера, дрессировку, социализацию и даже школьный автобус, который ежедневно забирает и возвращает животное домой.

По словам владелицы, ее плотный рабочий график не позволяет уделять любимцу достаточно внимания. Поэтому она решила доверить его уход профессионалам.

В заведении собакам предлагают комплексный уход: ежедневная уборка, поведенческие тренировки, медицинские осмотры и активности для социализации. Владельцы могут наблюдать за своими питомцами онлайн в режиме реального времени.

Спрос на подобные услуги стремительно растет. По словам основателя одного из подобных центров, очередь на запись может составлять до нескольких недель, а в пиковые периоды, в частности, во время праздников, количество животных превышает сотню.

Стоимость услуг существенно отличается от базовых вариантов дневного ухода до премиум-программ, которые могут превышать 10 000 юаней в месяц (1 450 долларов).

Согласно отраслевым оценкам, рынок товаров и услуг для домашних животных в Китае стремительно растет и уже достиг десятков миллиардов долларов. Ожидается, что в ближайшие годы он будет только расширяться.

Эксперты отмечают, что подобные «садики» не только облегчают жизнь занятым владельцам, но и помогают решать поведенческие проблемы у собак — в частности, чрезмерный лай или сложности с социализацией.

