Женщина потратила пенсионные сбережения на круиз и потеряла 63 500 долларов

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Бывшая учительница из австралийского Брисбена Лиза Маккей потратила 63 500 долларов из своих пенсионных сбережений, чтобы осуществить мечту о жизни на круизном лайнере. Однако незадолго до её запланированного путешествия компания объявила о финансовых проблемах и отменила рейс.

Об этом сообщает LADbible.

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Женщина планировала поселиться на роскошном лайнере Villa Vie Odyssey, который предлагал пассажирам возможность длительное время путешествовать по миру и фактически жить в море. Она должна была присоединиться к круизу в ноябре во время остановки судна в Куала-Лумпуре.

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Однако 27 октября более 200 пассажиров лайнера были вынуждены покинуть судно в камбоджийском порту Сиануквиль. Компания Villa Vie Residences объяснила прекращение рейса стремительным ростом расходов на топливо, из-за чего дальнейшая эксплуатация судна стала финансово невыгодной.

Для Маккей эта новость стала настоящим ударом, ведь она уже перечислила компании значительную часть своих пенсионных сбережений.

«Это должно было стать путешествием всей моей жизни. У меня нет таких денег, чтобы их тратить и терять. Это просто ужасно, совершенно ужасно», — рассказала женщина.

По словам австралийки, ещё до запланированного отправления она начала сомневаться в финансовой стабильности круизного оператора, прочитав отзывы в Интернете. Однако представительница компании заверила её, что поводов для беспокойства нет. Более того, в случае прекращения работы лайнера пассажирам якобы должны были предложить другое судно.

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Теперь Маккей опасается, что навсегда лишилась своих денег. По её словам, туристическая страховка не покрывает подобные круизы, поэтому шансов получить компенсацию крайне мало.

Между тем основатель Villa Vie Residences Микаэль Петтерсон связал финансовые трудности компании с войной против Ирана. Он убежден, что без этого конфликта круиз мог бы успешно продолжаться.

«Я — злодей в этой истории, но делаю всё, что в моих силах, чтобы помочь жителям найти решение», — заявил Петтерсон.

Отметим, что «Villa Vie Odyssey» отплыл из Белфаста в Северной Ирландии в 2024 году. Судно должно было совершить трёхлетнее кругосветное путешествие, однако его рейс был прекращён досрочно.

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Напомним, ранее сообщалось, что пассажиров «бесконечного» круиза на лайнере Villa Vie Odyssey заставили покинуть судно во время остановки в Камбодже. Некоторые из них продали дома и другое имущество, чтобы поселиться на борту и путешествовать по миру. Компания Villa Vie Residences объяснила приостановку рейса резким ростом цен на топливо, из-за чего её расходы стали непосильными.

Среди пассажиров оказалась и американская супружеская пара Пол и Линн Монтойя, которые продали своё имущество и заплатили 179 тысяч долларов за каюту. После 17 месяцев путешествия они были вынуждены сойти на берег в Камбодже, имея всего несколько часов на сборы. Несмотря на потерю денег и неопределенность относительно будущего лайнера, пара призналась, что не жалеет о своём решении, ведь за это время она побывала во многих странах и познакомилась с интересными людьми.

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