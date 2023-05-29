Женщина потратила более $120 тысяч на свою внешность и предостерегла от одной "ужасающей" процедуры

Женщина, потратившая более 120 тысяч долларов на свою внешность, поделилась своим ужасным опытом удаления буккального (щечного) жира.

Об этом пишет needtoknow.co.uk.

Памми Дандан сделала более 30 косметических процедур на лице и теле и предостерегла именно от этой процедуры.

Сначала 39-летняя американка потратила 4500 долларов на операцию, пытаясь сделать пластику ямочек на щеках, чтобы улучшить их вид.

Когда ее желаемые результаты не были достигнуты, она выбрала удаление буккального жира, надеясь, что это поможет. Буккальный жир расположен между скулами и челюстью, по сути, формируя форму лица. Впрочем, это заставило ее лицо обвиснуть. Понадобилось два года, чтобы все зажило.

"Я испытала ужасные боли особенно с левой стороны, где удаление оказалось тяжелым. На моей правой стороне сейчас минимум жира, но процесс заживления занял два года, и он выглядел так, будто я проколола щеки. Две видимые дыры на моем лице трудно было не заметить. Около двух месяцев я имела отеки, и я не могла выйти на улицу без шапки. А потом мое лицо обвисло", — поделилась она.

Памми Дандан / Фото: needtoknow.co.uk

Памми уже боролась с дисморфией тела и обнаружила, что операция усугубила ее. Теперь женщине приходится ежемесячно раскошелиться на 900 долларов на наполнители для щек.

Напомним, бразилец, прозванный "самым модифицированным человеком в мире", шокировал своей последней трансформацией. Он разделил руку пополам и отрезал указательный палец.

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