Женщина потратила более $30 тысяч на лечение кота: какой редкой болезнью он заболел

Сейчас животное снова чувствует себя хорошо.

Женщина потратила более 30 тысяч долларов на лечение кота от астмы.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Когда у любимца Келли Бойл появился легкий кашель, она предположила, что он страдает от застрявшей шерсти, но внезапно это превратилось в резкий "кашель" до шести раз в день.

Кот заболел астмой / Фото: mirror.co.uk

Чувствуя беспокойство, в апреле в 2018 году она обратилась за советом к ветеринару, который сообщил, что у ее пушистого друга Раскала, которому сейчас девять лет, кошачья астма.

По данным Корнельского университета, это состояние, которым страдают до 5% кошек во всем мире, лечится с помощью ингаляторов, как и у людей.

Пушистому нужно три ингалятора в день / Фото: mirror.co.uk

"Когда ему поставили диагноз, все расходы быстро увеличились, и в первый год я потратила более 7000 тысяч долларов только на его лечение. Но все это того стоит. Я не могла прекратить паниковать, и провела много бессонных ночей, беспокоясь о своем маленьком сыне", – рассказала Келли из Перта, Шотландия.

Келли купила Раскала в апреле в 2014 году, но только когда ему исполнилось четыре года, его симптомы начали проявляться.

Сначала она купила ему пасту для комков шерсти, чтобы облегчить кашель, но поскольку это не помогло, был проведен рентген и анализ крови, подтвердивший его диагноз.

Этим состоянием страдают до 5% кошек во всем мире / Фото: mirror.co.uk

Она сказала: "Я никогда раньше не слышала о кошачьей астме, и ветеринар сказал мне, что он вовсю пытается дышать из-за воспаления в легких. Единственным вариантом лечения был ингалятор, который я не могла использовать на нем. Мне нужно было бы поместить его на его лицо, чтобы он мог дышать лекарством. Но, к счастью, он не сопротивлялся".

Пушистому нужно три ингалятора в день: оранжевый утром, фиолетовый на ночь и синий для внезапных обострений, которые пригодятся ему на всю жизнь.

Поскольку повестка дня регламентирована, а Келли работает, она установила камеру для кота в каждой комнате, чтобы она могла следить за его дыханием.

Теперь она надеется повысить осведомленность о кошачьей астме и делится своими приключениями и состоянием в Instagram со своими 19,3 тысячами подписчиков (@a_ginger_cat_named_rascal).

Напомним, кошка проглотила 5-сантиметровую иглу с нитью. Животное удалось спасти и даже не пришлось накладывать никаких швов.

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