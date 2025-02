Женщина потрогала грудь религиозной статуи и помочилась рядом – фото

Женщину заклеймили как мерзкую после того, как она присела на корточки у религиозного памятника и помочилась.

Об этом пишет Need To Know.

Загадочная женщина была снята на видео у памятника Ребекке в столице Колумбии Боготе.

На кадрах видно, как она касается груди статуи, потом обнимает и целует ее, а затем стягивает джинсы и приседает.

Мужчина подбежал, чтобы прикрыть ее курткой, но женщина посмотрела на него с улыбкой. Она не торопилась одевать белье и посветила гениталиями.

Женщина помочилась у памятника / Фото: скриншот с видео

Памятник Ребекке имеет большое значение для местных жителей. Расположенный посреди городского пруда, памятник является частично обнаженной водоноской с чашей и кувшином. Скульптура из белого мрамора создана в Париже колумбийским художником Эрнандо Энна Буритика.

Установленная в 1926 году, статуя была призвана отдать честь испанским евреям, прибывшим в Америку в 1492 году. Еврейская община была признана вкладом в развитие Колумбии после обретения независимости от Испании в 1819-м.

Напомним, мужчина вступил в половой акт с куклой прямо посреди секс-шопа. Покупатель, вероятно, не подозревал, что в магазине есть камеры.

