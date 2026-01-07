Женщина повела к ветеринару свою кошку и была шокирована тем, кем оказалось животное

Кот / © Credits

Женщина обратилась в ветеринарную клинику, чтобы стерилизовать свою кошку. Однако после операции ветеринар шокировал ее открытием. Оказалось, что это был самец.

Об этом пишет британское издание о животных wamiz.co.uk.

Сначала ветеринар при осмотре подтвердил, что животное — это кошка. Процедура стерилизации началась, как и было запланировано. Когда женщина вернулась в клинику, чтобы забрать свою кошку, ветеринар сообщил ей шокирующую новость.

Владелица кошки поделилась своей историей на социальной платформе Reddit: «Ветеринар допустил огромную ошибку, и я не знаю, что делать».

Оказалось, что ветеринар разрезал кошку, чтобы найти ее яичники. Только тогда, когда кошка уже лежала на операционном столе, ветеринар понял, что яичников нет. Вся медицинская команда поняла, что с самого начала допустила ошибку: кошка на самом деле была самцом. Они быстро изменили процедуру, выполнив кастрацию вместо запланированной стерилизации.

Пользователи соцсетей были шокированы инцидентом и отметили некомпетентность ветеринара.

