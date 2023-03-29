Женщина поймала партнера на измене во время отдыха на круизном судне

Все происходящее подруги снимали на телефоны, они опубликовали эти ролики в TikTok – записи набрали миллионы просмотров.

Пользователь TikTok Кайла Гарднер случайно поймала своего партнера на измене посредством трансляции с камеры видеонаблюдения.

Об этом пишет The Independent.

Во время отдыха на круизном лайнере Кайла и ее подруга находились в каюте и смотрели телевизор. Парень Кайлы в это время, как думала девушка, пошел в ресторан перекусить. Девушки скучали, хаотически переключая телевизионные каналы и наткнулись на прямую трансляцию камер видеонаблюдения из разных уголков судна.

Кайла была удивлена, когда увидела своего парня, флиртовавшего с другой девушкой, обнимая ее. Он также попросил номер телефона.

"Нет, это не может быть он... Это девушка, Боже мой! Скажите, что это не со мной происходит", — отреагировала Гарднер.

В то же время девушки не растерялись и сняли видео, а затем выложили в TikTok.

Пользователи соцсети начали интересоваться в комментариях, что было дальше. В ответ на это Гарднер написала: "Вы пишете об этом так, словно это шутка".

Драматические события вызвали восторг пользователей социальных сетей, многие из них заявили, что были вовлечены в эту историю. Другие усомнились в подлинности происшествия и предположили, что Гарднер все придумала ради хайпа и просмотров в TikTok.

Ранее в Сети мужчину назвали "отвратительным" и призвали невесту порвать с ним из-за его жесткой свадебной клятвы.

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