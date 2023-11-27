Женщина пожаловалась, как муж ушел домой с мамой в их первую брачную ночь

Новоиспеченная жена поделилась разочарованием после того, как ее муж покинул свадебную церемонию в собственном доме, чтобы побыть со своей мамой.

Об этом пишет Mirror.

Женщина написала на Reddit, что ее свекровь властна и контролирует своего "маминого сыночка". По ее словам, она выступала против их свадьбы, основываясь на том факте, что невеста старше своего мужа.

После того, как пара поженилась, они вернулись в свой дом, но свекровь сказала, что она и ее семья могли остаться лишь на час, поскольку они были в гостях у других друзей. Это очень расстроило невесту, поскольку она потратила 1000 фунтов на украшения, а ее семья не спала всю ночь, наводя порядок в доме. Но после свадебных фотографий и разрезания торта мужчина уехал с семьей.

30-летняя женщина сказала: "Мы с мужем женаты уже почти три месяца, но я до сих пор травмирована тем, что он сделал в день нашей свадьбы, и я по крайней мере две ночи в неделю не сплю и плачу. У нас была очень камерная свадьба, на я из очень большой семьи, поэтому с моей стороны и семьи моего мужа было не менее 50 человек. Мама моего мужа не приняла меня, потому что я старше его, и она хотела, чтобы он женился на ком-то гораздо младше. В течение двух лет мы оба вовсю пытались уговорить ее принять, потому что мои родители отказались отдать меня семье, которая не одобряла это".

Женщина рассказала, что она и ее 29-летний муж неоднократно говорили о том, что он "мамин сыночек", потому что он не говорил матери, что она не хочет жить в доме его семьи, поскольку у них было собственное жилье. Дошло до того, что если он не сможет вести себя как мужчина и принимать собственные решения, свадьба будет отменена.

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Она сказала: "У нас была небольшая церемония в зале, где мы стали мужем и женой, а затем семья моего мужа вернулась ко мне домой, чтобы завершить церемонию. Его мама сказала: "Мы не сможем остаться больше, чем на час, поскольку мы сегодня в гостях у друзей, нам пора идти". Я позвала мужа на улицу и сказала ему, что потратила как минимум более 1000 фунтов на украшения (мои двоюродные братья и тети/дяди заплатили за это, и мы всю ночь занимались декором) и что сегодня день нашей свадьбы и они не могут просто так уйти. "Тебе суждено быть здесь до позднего вечера, остальные члены моей семьи и друзья скоро придут". Он сказал мне: "Хорошо", просто чтобы я замолчала. Мы разрезали торт, настало время фотографироваться и у его мамы были слезы на глазах. Другие члены его семьи просто молчали. Их настроение было очень плохим".

Взбешенная невеста рассказала, что именно тогда он спросил ее: "Все готово, можно идти?". Это задело ее, и она ответила ему: "Ты покидаешь нашу свадебную церемонию, чтобы уйти и посидеть в чужом доме". Он оправдывался, что мой брат не может водить машину поздно ночью и т. д. Я зашла внутрь и начала рыдать. Он обнял меня и последовал за своей семьей. Мне было так неловко. Мои двоюродные братья, мои тети, мои дяди – все собрались вокруг меня, вытирая мои слезы".

Женщина добавила, что ушла бы от него, но осталась, поскольку теперь они женаты.

"Мне это так больно, что по меньшей мере каждую вторую ночь я плакала, пока засыпала. Он пытался меня утешить, но мало что изменилось, пока однажды ему не надоело, что я плачу, и он назвал меня долбаной с*кой. Я пишу это, потому что не знаю, прошло ли достаточно времени, чтобы простить его за это, потому что в глубине души я чувствую, что никогда не смогу простить. Я хотела сразу же бросить его, но люблю его слишком сильно", — написала она.

Другие пользователи сайта посоветовали ей уйти от мужа:

Ты уже знаешь, что тебя ждет, если ты забеременеешь, заболеешь, у тебя возникнет какая-то чрезвычайная ситуация и понадобится поддержка мужа… Достаточно, чтобы его мать сорвалась и остаешься одна. Ты поставишь себя на первое место? Будешь ли ты ковриком для его семьи?

Его решение оставить тебя в день свадьбы ясно показывает, что ты не можешь положиться на его поддержку в важные моменты. Отмени то, что было сделано, и сможешь лишить себя будущих душевных страданий!

Мне очень жаль за то, что произошло, но невозможно "простить" его за такое дерьмо. Бросай его

Напомним, невеста хочет отменить свадьбу из-за одного запрета любимого. Она пожаловалась, что именно он требует.

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