Женщина пожаловалась в полицию на мужчину, который разбил ей сердце: реакция копа удивила

Жительница провинции Чжэцзян на востоке Китая позвонила полиции, чтобы заявить на парня, который бросил ее после 6-летних отношений. Она плакала и просила найти ее любимого.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Заплаканная женщина в Китае позвонила полиции, чтобы пожаловаться на своего любимого, который без объяснения покинул ее. Китаянка отметила, что они встречались шесть лет, однако партнер без объяснения оставил ее.

Женщина сказала, что она не понимает, почему мужчина из ней так поступил. Тогда офицер полиции решил успокоить потерпевшую. Он подчеркнул, что в таком случае лучше больше не общаться с мужчиной, который без объяснения ушел от нее.

"Он уже сделал вам столько боли. Если он вернется, чтобы сказать вам несколько слов, будете ли вы снова с ним общаться? Вы должны осознавать, в чем корень этой проблемы, и не давать ему никакой возможности воспользоваться вами. Теперь вы четко понимаете, что он за человек. Это значит, что ваша преданность ему не стоит того.Но вас ждет человек, который стоит вашей любви. Не думайте, что вам не повезло. Напротив, вы должны чувствовать, что вам повезло, потому что это лучше, чем альтернативный сценарий, когда он раскроет свою истинную сущность после женитьбы", — сказал полицейский.

Коп также предложил женщине заблокировать все контакты с бывшим и чаще выходить на улицу, чтобы не впадать в депрессию. В Сети реакция копа удивила людей. Они похвалили полицейского за понимание и поддержку женщины.

Напомним, в Ньютауне, графство Повис, что в Великобритании, 16-летняя девочка "согнила" заживо. Она не могла самостоятельно двигаться, а родители не ухаживали за дочерью: они только приносили к ее постели еду и уходили.

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