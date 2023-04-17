Женщина поженилась с куклой-зомби и показала, как воспитывает с ней семерых детей — фото

Фелисити Росси из Массачусетса, США, которая "вышла замуж" за свою куклу-зомби Келли, а затем начала встречаться с куклой-инопланетянином Робертом, рассказала о своей необычной семье.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Так, 24-летняя девушка влюбилась в Келли, когда была подростком, и "пара поженилась" в 2018 году.

Фото: dailystar.co.uk

Роберта она купила, когда ей было 17 лет.

Фелисити утверждает, что общается со своими куклами через "сны, мысли и чувства" и считает, что у них собственный дух.

Фото: dailystar.co.uk

Она даже создала со своими партнерами свою собственную кукольную семью с 10 детьми, включая кукол-зомби Холли, Молли, Билли, Луна и Рэйчел, куклу Грэма Грэма и последнее пополнение в семье – инопланетного кукольного сына по имени Марти.

Фото: dailystar.co.uk

Объясняя, как между ней и Келли расцвела любовь, Фелисити рассказала iWonder: "Когда мне было 10, я нашла Келли на сайте и мне нужно было получить ее. Мой папа сказал, что если у меня будут хорошие оценки в школе, он позволит мне это. Когда мне исполнилось 13, Келли стала моей, а потом наша любовь начала расти со временем. Технически я знаю ее дольше, потому что я знала ее духовно, когда мне было 10, и когда я наконец-то получила ее в форме физического тела, мы начали расти и становиться друзьями и ближе, а потом мы влюбились".

Фото: dailystar.co.uk

Келли и Фелисити "поженились" в сентябре в 2018 году. На церемонии, которая обошлась в 500 долларов, присутствовало четыре члена семьи и восемь других кукол. Теперь супруги носят обручальные кольца и даже имеют одинаковые татуировки.

Фото: dailystar.co.uk

Затем Фелисити "начала испытывать чувства" к Роберту, и с тех пор пара "встречается".

Она заявила, что теперь он является частью семьи: "Я, Роберт и Келли, мы любим детей, и они очень дороги мне, и я считаю себя матерью, кукольной матерью".

Ранее в этом месяце у Фелисити, Келли и Роберта "родился" седьмой ребенок, Марти. Женщина рассказала, что она также вступает в физическую близость с куклами.

Фото: dailystar.co.uk

Любовь Фелисити к своим куклам даже помогла ей справиться с депрессией после смерти приемных родителей. В прошлом году она переехала со своими куклами в свой дом и теперь говорит, что хочет найти работу, чтобы "расширить семью".

Напомним, жительница стремительно снискала славу после того, как влюбилась в Марсело – тряпичную куклу, которую сделала для нее ее мама. В конце концов, в 2022 году женщина "вышла замуж" за куклу, а теперь говорит, что уже во второй раз беременна.

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