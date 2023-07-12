Женщина вступила в брак со своей начальницей: они ответили о разнице в возрасте и упреки в "педофилии"

Чета женщин откровенно рассказала о своей личной жизни и осуждении людей.

Об этом пишет nypost.com.

Так, 43-летнюю Мишель Дейли регулярно называют "педофилкой" и принимают за маму ее 24-летней жены Бреянны Генри-Дейли.

Разница в возрасте между влюбленными – 19 лет.

"Мы пообедали, и люди говорят: "О, ты пригласила свою маму на обед". На днях я смотрела свою машину, и тут появилась Мишель, и они сказали: "А твоя мама с тобой", — вспоминает она. "Мы смеемся каждый раз".

Мишель и Бреянна / Фото: SWNS

Но пренебрежительные замечания об их романе не шутка для этой нетрадиционной парочки, которая познакомилась в апреле в 2018 году, когда Мишель работала руководительницей Генри-Дейли на фермерском рынке.

"Они называют Мишель педофилкой и говорят, что она ухаживает за мной", — сказала Бреянна, которая призналась, что любит женщин постарше. "Они не знают, что такое любовь. Я не жертва, это просто любовь", – заявила она.

Мишель и Бреянна / Фото: SWNS

И их любовь вспыхнула с первого взгляда — по крайней мере, для Генри-Дейли.

"В мой первый день работы Мишель была учителем ориентации, а затем она стала моей начальницей", — вспоминает она. "Я была сильно влюблена в нее, но она почти не знала меня".

В конце концов, Генри-Дейли уволилась с работы на фермерском рынке в июле в 2018 году, не раскрыв своих нежных чувств к "не подозревавшей" Мишель, что ее подчиненная идентифицирована как лесбейка, и что она была ее тайной поклонницей.

Мишель и Бреянна / Фото: SWNS

Но это не помешало женщинам наконец иметь любовную связь.

"Я уволилась, но через год нашла ее в приложении для знакомств для лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов и гетеросексуальных женщин", — сказала Генри-Дейли, которая радуется, что в августе в 2019 году перешла на профиль своего экс-босса.

В октябре в 2019 году, спустя два месяца после общения в Сети, женщины стали жить вместе.

Мишель и Бреянна / Фото: SWNS

И хотя их любовь быстро расцвела, разница в возрасте была первым вызовом, который пара вовсю пыталась преодолеть.

"Мы говорили о разнице в возрасте и о том, как и может ли это быть проблемой", — сказала Мишель. "Но как только мы поговорили, а потом провели время вместе, мы никогда не чувствовали разницы в возрасте".

Однако незнакомцы поспешили указать на это влюбленным. Впрочем, они уверены, что хейт не сможет испортить их отношения.

В мае в 2021 году, отдыхая на солнечных песках Гавайев, Мишель попросила Генри-Дейли стать ее женой.

Женщины обручились в 2021 году / Фото: SWNS

Женщины поженились в феврале в 2022 году, и теперь они вместе воспитывают двух собак — Шея, черного лабрадора, и Санни, золотистого ретривера.

Свадьба пары / Фото: SWNS

"Я думаю, что люди склонны судить, не пытаясь сначала понять или даже увидеть, что в нашей любви друг к другу нет ничего плохого", — сказала Мишель. "Мы встретились взрослыми, и это ничем не отличалось бы от встречи двух других взрослых людей, которые влюбились друг в друга".

Супруги с их собаками / Фото: SWNS

Напомним, девушка поймала своего парня на измене и бросила его "самым холодным способом". Она рассказала, что придумала.

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