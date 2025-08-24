Женщина пожертвовала почку начальнице: вскоре она ее уволила (фото)

Реклама

47-летняя жительница Лонг-Айленда, США, Дебби Стивенс пережила драматическую историю: она пожертвовала почку, чтобы спасти жизнь своей начальнице, а вскоре после этого осталась без работы.

Об этом пишет Unilad.

В 2009 году Стивенс начала работать в компании Atlantic Automotive Group, где познакомилась со своей начальницей Джеки Бруссией. Через некоторое время она сменила место жительства и ушла из компании, но впоследствии вернулась на Лонг-Айленд. В это время она узнала, что Бруссия нуждается в пересадке почки.

Реклама

Сначала женщина узнала, что для руководительницы уже нашли потенциального донора, однако сказала, что в случае необходимости готова помочь сама. Когда выяснилось, что донор не подходит, Бруссия спросила, серьезно ли Стивенс делала свое предложение. Та согласилась, потому что не хотела, чтобы ее начальница умерла.

Несмотря на то, что почка Дебби не подходила Бруссии напрямую, она согласилась стать «звеном» в программе обмена. Ее орган пересадили другому пациенту, а Бруссия скорее получила донорский орган из другого города.

После операции Стивенс столкнулась с осложнениями, но испытывала давление со стороны руководства, требовавшего поскорее возвращаться к работе. Она вспоминала, что Бруссия упрекала ее за отсутствие на работе и отмечала, что «нельзя получать специальное отношение».

Дебби Стивенс / © скриншот с видео

Впоследствии Стивенс лишили офиса, возможности работать сверхурочно, а затем перевели в отделение в 80 км от его дома. Это отрицательно повлияло на ее психическое состояние. В конце концов ее уволили.

Реклама

«После операции она относилась ко мне жестоко и бесчеловечно. Было ощущение, что меня взяли на работу только ради почки», — рассказывала женщина в интервью ABC News.

Юридическая команда Дебби подала жалобу в компанию, но после этого окончательно потеряла работу.

Бруссия и компания Atlantic Automotive Group не комментировали ситуацию для СМИ. Муж начальницы, Джеймс, заявил, что обвинения «далеки от правды» и что его жена «никого не увольняла».

Напомним, фото ногтя в Сети вызвало тревогу. Фото быстро привлекло внимание пользователей, которые в комментариях начали выражать беспокойство.