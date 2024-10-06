Женщина познакомилась с мужчиной и инсценировала свое похищение и изнасилование: каков был ее план

Молодая британка имитировала похищение и изнасилование, чтобы требовать деньги у мужчины, с которым она познакомилась в Интернете.

Об этом сообщает Metro.

21-летняя Элиза Тимберс потребовала 200 фунтов стерлингов (10800 грн) в сообщениях в Snapchat после того, как заявила, что ее удерживали в плену и подвергали сексуальному насилию, сообщил суд.

Магистратскому суду Норвича сообщили, что она даже создала видео, на котором якобы показывала, что она находится в заложниках.

Ее наконец нашли после того, как полиция посетила ее дом и обнаружила, что на самом деле с ней все в порядке.

Сначала она сказала полиции, что ее аккаунт у Snapchat был сломан, но впоследствии призналась, что отправляла сообщения, в которых утверждала, что ее заставили зайти в эту соцсеть.

Тимберс признала себя виновной в мошенничестве путем введения в заблуждение в период с 26 по 29 июня прошлого года в Магистратском суде Норвича 1 октября.

Асиф Акрам, обвинитель, заявил, что Элиза начала обмениваться сообщениями через Snapchat после того, как познакомился с кем-то в Интернете. Но через несколько дней жертва обратилась в полицию, получив сообщения с угрозами, в которых содержались зловещие и тревожные требования. Тимберс рассказала, что стала жертвой злоумышленника по имени Крис, требовавшего, чтобы она выслала ему деньги.

Акрам сказал: "К тому времени она имела контроль над аккаунтами Snapchat".

Эмма Ллойд, смягчая обвинения, сказала, что хотя ее действия были "мягко говоря, неутешительны", Тимберс была "молодой и очень уязвимой". Она добавила, что девушка "боялась" другого мужчины, с которым она познакомилась в Интернете и являлась движущей силой ее попытки вымогательства. Ллойд добавила: "Она начала разговаривать с мужем по имени Крис, но это становилось все более и более неприятным. Он указывал ей, что и как говорить. Денег не присылали, но если бы они были, она бы их никогда не увидела".

Магистраты потребовали отчетов до вынесения приговора до 23 ноября. Они сказали Тимберс, что все варианты открыты.

Напомним, на аукционе продали последнюю вещь обанкротившегося миллионера. Сотни людей регистрируются на аукционе безалкогольного напитка, в то время как пользователи сети критикуют суд за трату судебных ресурсов на инсценировку распродажи.

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