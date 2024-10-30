Женщина позвонила в полицию, чтобы "заказать пиццу" — копы приехали и были ошеломлены открытием

На самом деле, она сигнализировала диспетчеру о том, что ей угрожает непосредственная опасность.

Женщина из штата Флорида, США, опасаясь за свою жизнь, в 4 утра хитро позвонила в службу спасения 911, чтобы "заказать пиццу", чем подала сигнал бедствия сообразительному диспетчеру. Он мгновенно определил ее местонахождение и отправил на место происшествия офицеров полиции.

Об этом сообщает Mirror US.

Они прибыли вовремя и застукали нападающего на женщине сверху. Офис шерифа округа Волузия быстро обнародовал интенсивные кадры с камер наблюдения, снятые 19 октября, на которых видно, как полиция прибыла по вызову и обнаружила мужчину, напавшего на кричащую женщину. На ужасном видео слышны крики жертвы о помощи: "Он пытается меня изнасиловать – вы можете мне помочь?".

Когда вмешиваются правоохранители, она с облегчением произносит: "Слава Богу... Слава Богу!".

27-летний Луис Монкайо Эрнандес был арестован на месте происшествия, на видео видно его лицо, освещенное фонариком.

Монкайо Эрнандес / Фото: FOX10

Жертву удерживали в плену в поле, когда она изобретательно позвонила правоохранительным органам, притворившись, что заказывает пиццу, чтобы не насторожить своего похитителя. Диспетчер спросил, знала ли она, что звонит в полицию, на что женщина подтвердила, что да.

Используя передовые технологии, диспетчер смог определить местонахождение женщины и отправить офицеров на территорию за детским садом, где они по звукам громкой музыки попали на точное место в поле.

"Потерпевшая по этому делу рассказала, что она знала своего нападающего, и что они пошли к папоротнику, чтобы выпить несколько рюмок алкогольных напитков, и это все, что должно было быть. Однако во время этой вылазки он принял кокаин и стал чрезвычайно жестоким, не отпускал ее и пытался изнасиловать. Опять же, видео говорит само за себя", — заявил шериф Читвуд.

Монкайо Эрнандес / Фото: FOX10

Шериф Читвуд похвалил свою полицию и оперативно обнародовал видеозапись инцидента. "Я очень горжусь номером один – нашей жертвой – тем, что она смогла остаться в своем уме и сообщить эту информацию нашим сотрудникам службы связи", — сказал он. "Наши связисты смогли расшифровать происходящее и с помощью технологий отправить наших помощников в общий район, где она находилась. И, очевидно, вы можете видеть реакцию полицейского, который взял этого подонка под стражу".

Монкайо Эрнандес попросил убежища за день до инцидента после нелегального въезда в страну. Пограничный патруль задержал Монкайо. Ему будут предъявлены обвинения в попытке сексуального насилия, избиения путем удушения и незаконного лишения свободы, являющихся уголовными преступлениями.

Монкайо Эрнандес / Фото: FOX10

Напомним, убийца доказал в суде, что тюрьма умышленно испортила ему Рождество. У заключенного создалось впечатление, что Пенитенциарная служба пыталась избавиться от него, и ее действия испортили ему Рождество.

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