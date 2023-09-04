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Женщина прекратила брить бороду и похвасталась, как выглядит – фото, видео

Женщина прекратила брить бороду и похвасталась, как выглядит – фото, видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
1114
Время на прочтение
2 мин
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Женщина прекратила брить бороду и похвасталась, как выглядит – фото, видео

Женщина с бородой / Фото: скриншот с видео

Она приняла свою внешность.

Женщина с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) – общий гормональный дисбаланс, который может вызвать избыток роста волос у женщин – приняла свою бороду и перестала бриться.

Об этом пишет Daily Star.

37-летняя блогерша рассказала, что годами брила лицо, прежде чем отказаться и принять свою внешность.

Женщина с бородой / © скриншот с видео
Женщина с бородой / Фото: скриншот с видео

"Лазерное удаление волос не работало. Мне понадобились годы, чтобы волосы на моем лице не беспокоили меня", — сказала она.

Более того, женщина хвастается своим внешним видом, публикуя соответствующие ролики в TikTok.

В недавнем видео она поглаживает бороду и заявляет, что ей должны "поклоняться как богине".

@peekaboopumpkin #Hairy girl #feminine #Goddess Вы будете лелеять вниз и пожать. #beauty #cute #fyp #beard #pcos #hirsute #bearded #noshavenovember #beards ♬ You Wish — Flyana Boss

Женщина ставит хейтеров на место, комментируя их гневные сообщения. Впрочем, в большинстве своем она получает комплименты от пользователей.

  • Ты очень красивая
  • Я чувствую себя плохо из-за своих волос на лице. Ты молодец
  • Так держать, девочка!
@peekaboopumpkin Help me restore my TikTok account! Я был ликвидирован на 102k tell @TikTok @tiktok создатели для приготовления @PeekabooPumpkin back! #restorePeekabooPumpkin #beard #beard #lipstick #hairy #beauty #PCOS #HELP #beardedlady #PeekabooPumpkin _

Тиктокерша также рассказала, что ежедневно применяет масло для бороды, чтобы сохранить "блестящую" текстуру и чтобы она "лучше выглядела".

Женщина с бородой / © скриншот с видео
Женщина с бородой / Фото: скриншот с видео

Напомним, американка побила рекорд Книги Гиннеса отрастив самую длинную бороду среди женщин. Она смогла отрастить 30-сантиметровую бороду.

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Дата публикации
Просмотры
1114
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