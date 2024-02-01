Женщина прекратила брить усы и монобровь: как это повлияло на разные аспекты ее жизни (фото)

Женщина, отказавшаяся брить усы и монобровь, похвасталась, как это повлияло на ее жизнь.

Об этом пишет Daily Star.

31-летней Эльдине Яганьяц не привыкать привлекать к себе внимание из-за своей внешности. Но на жительницу Копенгагена, Дания, часто смотрят мужчины, будто она имеет "третью голову".

Репетитор призналась, что ее это не раздражает, поскольку обычно она получает больше "положительного" внимания.

Эльдина Яганьяц / Фото: instagram.com/eldina_jaganjac

Она отметила, что ее монобровь и усы помогли ей принять свою истинную сущность, а также определить женственность на ее собственных условиях. Отказ от бритвы также помог ей понять, с кем она хотела бы сблизиться и пообщаться во избежание потенциально "неприятных" ситуаций.

"На самом деле реакция почти полностью положительная, но я уверена, что за моей спиной есть и негативные комментарии, но меня это не особо тревожит", — сказала Эльдина. "Я заметила, что несколько взрослых мужчин смотрят на мои небритые ноги и брови так, будто у меня появилась третья голова. Во всяком случае, я получаю больше положительного внимания и изначально отсеиваю более консервативных людей".

Эльдина Яганьяц / Фото: instagram.com/eldina_jaganjac

Эльдина отказалась от бритья в 2020 году после того, как поняла, что только "общество" заставляет ее чувствовать себя "менее женственной" из-за лишних волос на лице.

Она выросла в маленьком городе, где людей призывали соответствовать друг другу. Но когда она стала старше, Эльдина начала отвергать такой образ жизни и ненавидела то, что женщины должны были тратить время и деньги на поддержку своего облика – но мужчины не соблюдали такие крайние стандарты.

Однако ее решение не быть частью статус-кво не прошло без всяких затруднений. Отбросив "традиционные" стандарты красоты, Эльдина стала сталкиваться с критикой.

Эльдина Яганьяц / Фото: instagram.com/eldina_jaganjac

"До того, как я позволила себе отрастить монобровь, я чувствовала, что существуют крайне ограниченные возможности того, как должны выглядеть женщины", — сказала она. "По сравнению с мужчинами, мы должны тратить гораздо больше времени и денег на свою внешность только для того, чтобы нас считали визуально приемлемыми в обществе, особенно когда вы находитесь в общественных местах. Если мужчина не бреется и не выщипывает брови, никто этого не замечает. Я мало получала грубых комментариев от взрослых, в основном это были подростки в социальных сетях, которые рассказывали мне, как заниматься искусством ухода за собой, или просто комментировали "монобровь". Несколько мальчиков-подростков кричали на меня на улицах, но ничего серьезного. Я думаю, что трудно понять гендерные роли, когда ты подросток и растешь, поэтому я думаю, что видеть, как женщина делает что-то, что считается менее женственным, сбивает с толку этих подростков, и они выплескивают это на меня, потому что начинают подвергать сомнению свои собственные нормы и понимание того, что значит быть мужчиной".

Эльдина Яганьяц / Фото: instagram.com/eldina_jaganjac

Теперь, потратив четыре года на то, чтобы приобрести свой естественный вид, Эльдина надеется, что сможет побуждать других женщин принять женственность на своих условиях. Она поделилась, что не является поклонницей или противницей депиляции, а выступает за самовыражение.

Миссия Эльдины – заставить людей задуматься, почему женщины чувствуют необходимость бриться, а мужчины – нет.

Она добавила: "Делайте то, что вам удобно, и правильные друзья останутся рядом. Считая некоторых женщин менее женственными из-за волос на теле, общество исключает несколько географических регионов мира из женственности. Во многих регионах мира у женщин более заметны и темные волосы, и их затем заставляют или подталкивают изменить свою внешность больше, чем женщин, например, в Скандинавии, где волосы в целом светлее и менее заметны.Таким образом, существует основное предубеждение о том, что женщины из Южной Европы или Ближнего Востока по своей природе менее женственны, и поэтому им приходится многое менять в себе, чтобы вписаться в довольно узкое представление о женственности. Для того, чтобы нас приняли, мы должны тратить больше времени и денег только на то, чтобы иметь возможность визуально существовать приемлемым образом, и да, я действительно думаю, что это несправедливо. Я думаю, нам следует спросить, почему мы, как общество, считаем столь важным, чтобы женщина удаляла волосы из своего тела. Я думаю, что это не имеет большого значения, поскольку есть много других, более важных вещей, на которых нужно сосредоточиться".

Эльдина Яганьяц / Фото: instagram.com/eldina_jaganjac

Напомним, мужчина, более 2 лет проходивший 20 тысяч шагов в день, поделился главными уроками. Он многому научился.

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