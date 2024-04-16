Женщина преодолела более 1850 км ради совместной жизни с мужчиной, но он пропал в последний момент

Женщина пролетела 1850 км, чтобы встретиться с мужчиной, с которым она общалась онлайн в течение трех лет, но он так и не явился на свидание.

Об этом пишет Mirror.

23-летняя Ривер Блейк перелетела через всю страну из Лафайета, штат Луизиана, США, в Рапид-Сити, штат Южная Дакота, с билетом в один конец, чтобы встретиться со своим "кавалером".

Она говорит, что восьмичасовой перелет оплатил он, но после того, как мужчина не появился, Ривер была вынуждена заплатить 1290 долларов, чтобы покрыть расходы на ночлег и билет домой на следующий день, который она купила в последнюю минуту.

С того времени Ривер не разговаривала с ним и обещает сосредоточиться только на своей карьере.

Модель из Лафайета, Новый Орлеан, рассказала: "Я провела три-четыре часа в аэропорту, а когда поняла, что он не приедет за мной, я уехала. Я забронировала отель Hilton на две ночи, познакомилась через друга с хорошим парнем, и он показал мне город. Это, безусловно, до сих пор болит, но по крайней мере я смогла осмотреть некоторые достопримечательности".

Они познакомились в 2019 году, когда мужчина увидел модель в журнале и восхитился ее красотой. У них было много общего – в частности, пристрастие к шоу грузовиков и постоянная работа в социальных сетях, что давало им много тем для разговоров. Несмотря на то, что они жили в разных штатах, пара общалась почти каждый день на протяжении многих лет и имела много общих друзей, что заставило Ривер поверить, что он настоящий мужчина.

Она рассказала: "Мы каждый вечер общались в FaceTime, но наши отношения были немного странными – как ненастоящие. Иногда он ненадолго исчезал, а потом появлялся снова, будто ничего и не было". 9 февраля в 2024 году парень неожиданно сказал ей, что хочет вывезти ее в один конец и перевезти к себе. По ее словам, он сказал ей, что строит дом и хочет, чтобы она приехала и помогла ему украсить его. Он заплатил за ее билет на самолет, и 17 февраля Ривер отправилась в 5:30 утра.

Ривер Блейк / Фото: SWNS

"Он, видимо, создал жизнь своей мечты, которую, как он знал, меня заинтересует", — говорит она. "И построил все так, чтобы я поехала. Я собиралась неделями и месяцами – он хотел, чтобы я жила с ним".

Ривер прибыла в Рапид-Сити в 15:00 в тот же день – и я первый час провела в кафе, работая за своим ноутбуком. Ее кавалер написал ей, что он еще собирается и не выехал в аэропорт. Но после того, как он отправил ей селфи, чтобы сообщить, что уже в дороге, Ривер заметила, что ее парень на самом деле едет не в том направлении. Она сказала: "Охрана аэропорта постоянно проверяла, все ли со мной в порядке, и я хотела остаться, просто на случай, если он действительно появится. Он прислал мне фотографию, сказав, что он точно в пути. Но я заметила, что дорожные знаки показывали, что он направляется на запад, а я была на востоке. Я знала, что он должен ехать в противоположном направлении, и написала ему сообщение: "Не думаю, что ты на самом деле меня заберешь". Он ничего не ответил - и с тех пор мы не общались".

Ривер ждала в аэропорту до 19:00, а затем заплатила 290 долларов за ночь в местном отеле Hilton. Она позвонила другу, сказавшему, что знает кого-то в этом районе, и соединил их. Вечер пара провела, осматривая достопримечательности, ходя в местные парки и покупая мороженое.

"Я до сих пор поддерживаю связь с Такером", — говорит Ривер. "Он показал мне несколько хороших мест. Думаю, все хорошо, что хорошо кончается".

Все следующее утро она провела в аэропорту, разговаривая с тем же телохранителем. А в 13:00 Ривер отправилась обратно в восьмичасовое путешествие в Лафайет. Она потратила еще тысячу долларов на билеты на обратный рейс в последнюю минуту и вернулась домой в 22 вечера. Ривер сказала: "Я твердо верю, что все происходит не просто так. Это просто было не мое время – и он не был моим человеком, в конце концов. Сейчас я сосредоточена на своей карьере и провожу как можно больше времени в путешествиях".

Напомним, недавно еще одна женщина пролетела более 11 часов ради первого свидания, но это была катастрофа. Вместо любви она осталась разочарована.

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