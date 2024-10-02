Женщина превращает мертвых крыс в сексуальных шоу-девушек: сколько она зарабатывает (фото, видео)

Мертвые грызуны могут вызвать отвращение, но они являются заработком для владелицы креативного бизнеса. Кейтлин Хиллис превращает мертвых крыс в "сексуальных шоу-девушек", дополняя их цветными перьями, накладками на соски ручной работы и накладными ресницами.

Об этом пишет Mirror.

Творческая мама двоих детей вынуждена работать круглосуточно, чтобы удовлетворить спрос, но говорит, что это работа ее "мечты", и она в восторге от того, что ее творения хорошо продаются. В детстве Кейтлин всегда любила ходить в музей и видеть животных "вживую", но никогда не думала, что однажды она сама станет таксидермисткой.

Кейтлин из Техаса, США, продает своих "причудливых" крыс за 185 долларов, а также одевает их как "гламурных" артистов. По ее словам, позы вдохновлены акробатами, артистами бурлеска и танцовщицами живота, но все они модифицированы, чтобы соответствовать маленьким конечностям животных. Кейтлин говорит, что это часть их "шарма".

Женщина превращает мертвых крыс в сексуальных шоу-девушек / Фото: instagram.com/showtimetaxidermy

Она поделилась: "Я пересекаю эти несколько территорий, где людям, которые любят таксидермию, нравится моя работа, потому что она веселая и причудливая, а людей, которые не обязательно любят таксидермию, она привлекает, потому что им нравится, что она красивая и гламурная".

Объясняя свой процесс, Кейтлин говорит, что обычно нужно две-три недели, чтобы высушить грызунов, которых она покупает замороженными у местного заводчика, поставляющего пищу для зоопарков, и хранит их в большой морозильной камере.

Она платит четыре доллара за крысу и пытается сделать так, чтобы было как можно меньше отходов. Кейлин объяснила, как она погружает кожу в боракс, консервант, а затем придает ей определенную форму, прежде чем дать застыть.

Женщина превращает мертвых крыс в сексуальных шоу-девушек / Фото: instagram.com/showtimetaxidermy

После того, как чучело высохнет через две недели, она добавляет украшения, в частности "фирменные" накладки на соски, по шесть на каждое животное. Весь процесс занимает около месяца от начала до конца, но она завершает свою работу партиями, а это значит, что у нее дома иногда бывает до 100 готовых крыс.

Предпринимательница сказала: "Мне нравится, что я могу работать дома. Хотя это становится немного забавно, когда я готовлюсь к выставкам, которые провожу – Oddities and Curiosities Expos – и создаю свой инвентарь. У меня небольшой дом, поэтому когда у меня накапливаются запасы, я складываю их в стиральной комнате, а по всей комнате развешала дюбеля, чтобы их можно было повесить".

"Когда люди думают о таксидермии, я думаю, они в большинстве своем представляют себе оленей и охотничьих животных, и, чтобы упростить, скажем, что это занимает 100 шагов", — сказала она, и пояснила, что это гораздо менее сложно, поскольку у нее процесс состоит только из 20 шагов. Вместо крупных животных, таких как олени, Кейтлин оттачивает свое ремесло, сосредотачиваясь на крысах. А все ее таланты развились благодаря просмотру онлайн-уроков.

Кейтлин начала делать таксидермических крыс вместе с дочерью и сестрой, но со временем ее работы становились "все милее и милее". "Нам было так весело, что мы сделали это снова и сделали других, и естественным следующим шагом было: "Давайте сделаем их сексуальными и веселыми, добавим костюмы. Разместив фотографии в Интернете, Кейтлин поняла, что люди не только "в восторге" от ее творений, но хотят их покупать, а это значит, что родилась ее компания Showtime Taxidermy.

Женщина превращает мертвых крыс в сексуальных шоу-девушек / Фото: instagram.com/showtimetaxidermy

Владелец бизнеса была "ошеломлена" спросом на законсервированных крыс в Интернете, а также на выставках странностей и достопримечательностей по всей Америке. "Когда люди подходят ко мне, они задыхаются или хватаются за свои жемчужины, когда видят, что я сделала, и они очень увлекаются, мне это очень нравится. Меня до сих пор ошеломляет то, что мои работы развешаны по всей стране. Я думаю, что сейчас они почти в каждом штате. Это действительно классное ощущение – быть странной, делать что-то необычное и иметь столько людей, которым это нравится – это моя любимая часть, бесспорно. Когда я начинала, это было действительно неожиданным решением – попытаться сделать карьеру на чем-то действительно странном и необычном", – объясняет она.

Женщина превращает мертвых крыс в сексуальных шоу-девушек / Фото: instagram.com/showtimetaxidermy

До того, как начать свой бизнес, Кейтлин была свадебным фотографом и графическим дизайнером.

"Я не знала, будет ли это дополнительным доходом – я работала бы на более традиционной работе и делала бы это для удовольствия – но сначала людям понравилось, они развлекались, и я начала работать на полную ставку, так что сейчас я чувствую, что нахожусь на волне", – поделилась американка.

Кейтлин добавила, что это самая "крутая работа в мире", и она очень ее любит.

Напомним, мужчина зарабатывает на том, что портит чужие свадьбы. Дополнительную плату он берет за побои.

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