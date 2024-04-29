Женщина превращает мертвых животных в жуткие украшения — фото, видео

Она хотела найти применение тушам мертвых животных, которые накапливались в ее морозильной камере, поэтому принялась превращать их в подарки и уникальные обереги.

Женщина, которая признается, что ее морозильная камера полностью заполнена телами мертвых животных, теперь использует их для создания уникальных предметов искусства, которые продает в Интернете.

Об этом пишет Mirror.

40-летняя Эмили Ульцеус из Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, когда-то работала в исследовательском центре, где анализировала образцы умерших существ, которые часто находили или дарили люди. Используя традиционные методы таксидермии для изготовления чучел животных, она выставляла некоторые из них на показ.

Однако большинство остатков животных в результате хранились в морозильной камере и никогда больше не использовались, что приводило к накоплению туш.

Теперь, используя некоторые методы, которым она научилась на старой работе, Эмили превращает эти части животных в разнообразные произведения искусства, чтобы избежать "расточительства" и "почтить" умерших существ.

Эмили сказала: "Я должна была найти им какое-нибудь применение, иначе их бы просто выбросили. Но я не могла позволить им пропасть. Для меня это способ чтить животных, которыми они были при жизни. Теперь вместо того, чтобы гнить, они навсегда останутся. красивыми и уважаемыми".

Женщина превращает мертвых животных в украшения / Фото: instagram.com/mixed_mamas_creations

Женщина производит брелоки и украшения из костей, а также стеклянные банки и флаконы для духов со змеями и другими существами. Сейчас она открыла магазин и продает свои работы поклонникам.

Цены на ее изделия колеблются от 25 фунтов стерлингов ($30) до 400 фунтов стерлингов ($500), в зависимости от изделия, но сообразительная автор уже сделала тысячи продаж и получила множество пятизвездочных отзывов. Среди изделий – маленькие животные, набитые внутри "глобусов", лампочка с угрем, мумифицированная птица какаду и даже пустая бутылка из-под ликера, в которой теперь обитает мертвый питон.

Эмили объяснила, что она "любит это делать" и что ее семья очень поддерживает ее бизнес. Она сказала: "Мой жених Марк очень меня поддерживает и терпеливо относится ко мне. У нас дома всегда много запасов. Дети выросли с этим, поэтому для них это совершенно нормально!".

Женщина превращает мертвых животных в украшения / Фото: instagram.com/mixed_mamas_creations

Эмили специализируется на нравственной консервации влажных образцов, зафиксированных формалином, и делится своим опытом в социальных сетях. Одно из ее самых популярных видео собрало 2,8 млн просмотров. Пользователи часто оставляют комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и удивлением по поводу предметов. В недавнем видео, собравшем 49 000 лайков, один юзер написал: "Что здесь вообще происходит?". Другой спросил: "Это маринованные змеи?!", а кто-то пошутил: "Представьте, что я бросаю стеклянный шарик и из него вылезает змея, я бы мгновенно умер".

Она ответила зрителям: "Ни один из моих образцов не пострадал ради произведения искусства. Все они проходят химическую консервацию музейного качества и будут сохраняться всю жизнь. Около половины моей работы – это услуги по консервации домашних животных. Я люблю животных, и это лишь один из способов. почтить их".

Напомним, женщина озадачила украшениями, которые делает из спермы. В год она зарабатывает 405 тысяч канадских долларов.

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