Женщина превратила хижину пастуха на вершине горы в дом своей мечты – видео до и после

Жительница города, мечтавшая о спокойной жизни, превратила хижину пастуха на вершине горы в дом своей мечты.

В своем видео пользовательница TikTok под ником Lady and the Owl Man пояснила: "Два года назад мы оставили жизнь нашего города позади. Мы переехали на вершину горы в Испании, чтобы жить вне Сети".

Она показала своим подписчикам, как выглядел "старый дом пастуха" до того, как они его отремонтировали.

Пол в доме был земляной, а стены покрылись плесенью. Там был беспорядок, а вокруг бегали крысы.

"Мы начали с нижнего этажа, вычищая старый навоз ослов, чтобы укрепить фундамент дома", — пояснила она. "Потом мы начали расчистку наверху, положили новый бетонный пол и расчистили путь к входной двери".

Семья снесла стены и залила балки бетоном, чтобы улучшить структурную поддержку. Прогуливаясь по своему саду, она показала зрителям новое, улучшенное пространство.

Внутренняя часть была выкрашена в белый цвет и обставлена яркой мебелью. Открытое жилое пространство содержало гостиную и отдельную ванную.

В помещении также располагаются кухня и столовая, а также спальня. А еще там есть дровяная печь.

"Теперь у нас есть дом нашей мечты на самой вершине горы в Испании", — сказала она своей аудитории.

Напомним, мужчина превратил автобус в дом после того, как пожар уничтожил его жилье. Он показал, как все обустроил.

Читайте также: