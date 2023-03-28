Женщина "превратила хлеб в вино" и ее окрестили "Иисусом": как это ей удалось

На концерте никто даже не заподозрил, что женщина разливала красное вино из хлеба в красные пластиковые стаканчики.

Александрия Фаннелл из Мельбурна, Австралия, проявила креативность, пронеся бутылку красного вина на музыкальный фестиваль в выдолбленной буханке хлеба. В Интернете ее окрестили "Иисусом", потому что она "превратила хлеб в вино".

Об этом пишет издание Mirror.

Отмечается, что у Александрии были билеты на концерт группы в Мельбурне, но не хотела всю ночь стоять в очереди за напитками в баре. Тогда у нее в голове появился гениальный план, чтобы сэкономить время и деньги. Она положила бутылку вина за 15 долларов в большой белый хлеб за 1,75 долларов, поскольку посетителям разрешалось брать еду.

Александрия, которая пошла со своей подругой Лорен, утверждает, что никто ничего не подозревал, когда она разливала красное вино из хлеба в красные пластиковые стаканчики. Пользователи социальных сетей сравнили этот момент со сценой из Библии и даже окрестили ее "Иисусом".

"Это немного глупо и смешно, но всегда такая большая очередь на напитки, поэтому я подумала, что, возможно, нам стоит провезти контрабандой вина. Я придаю приоритет комфорту и практичности на концертах. Мы уже заплатили 200 долларов за билет", — рассказала девушка.

После веселой ночи на фестивале Александрия позаботилась о том, чтобы ничего не пропало, и испекла буханку хлеба дома.

Напомним, пастор, решивший повторить 40-дневный пост Иисуса Христа, умер через 25 дней.

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