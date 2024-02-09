Женщина превратила сарай в уютный дом: как он выглядит (фото, видео)

Там есть кухня, двуспальная кровать и много места для хранения вещей.

Женщина рассказала, как они с мамой превратили свой сарай в очень уютный дом.

Результат ремонта она опубликовала в TikTok.

Помещение полностью меблировано – с диваном, большим телевизором и стенами, украшенными произведениями искусства. Там есть ковер с коровьим принтом, черный кожаный диван, огромный телевизор. Также есть много места для хранения вещей.

В спальне стоит двуспальная кровать и большая двойная вешалка с одеждой.

В другой публикации она рассказала: "Кубические полки, которые позволили мне выставить напоказ все мои коллекционные предметы, были моим спасением. Также добавлено много места для хранения. Яркие цвета и рисунки до потолка делают комнату больше и открытее. Природное освещение и большие окна также помогают сохранить мои счета за электричество на низком уровне. Очень высокие потолки также огромный плюс. Открытая планировка кухни. Я не имела другого выбора".

Женщина превратила сарай в дом / Фото: скриншот с видео

Женщина превратила сарай в дом / Фото: скриншот с видео

Женщина превратила сарай в дом / Фото: скриншот с видео

Пользователи социальных сетей были ошеломлены переоборудованием сарая, и многие выразили это в комментариях.

Это так красиво и удобно

Отличная работа

Мне нравится декор

Это так мило!!!

Напомним, девушка превратила мамин гараж в стильный мини-дом и показала видео "до" и "после". После ремонта он выглядит неузнаваемым.

Читайте также: